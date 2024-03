WhatsApp, perché su iPhone salva due volte le foto

"Perché WhatsApp salva le foto due volte?" È questa la domanda che sicuramente si saranno posti molti utenti di WhatsApp su iPhone negli ultimi giorni. L'applicazione, infatti, ha iniziato improvvisamente a dare questo fastidioso problema che, almeno inizialmente, sembrava non avere soluzione. Nel giro di poco tempo però, fortunatamente, ne è stata trovata una. Ecco che cos'è successo.

WhatsApp: il problema delle foto salvate due volte

Il problema delle foto su WhatsApp salvate due volte può sembrare banale, ma non lo è, specialmente per gli utenti che quotidianamente ricevono numerose immagini, poiché dover eliminare quelle in eccesso può rivelarsi davvero scomodo.

Inizialmente, sul web sono iniziate a circolare alcune voci secondo cui la responsabilità del malfunzionamento sarebbe stata da attribuire a iOS 17.4 - l'ultimo aggiornamento disponibile per iPhone -; questa possibilità, tuttavia, è stata rapidamente smentita da alcuni utenti, i quali hanno affermato di avere il medesimo problema nonostante non avessero ancora effettuato l'aggiornamento.

Altri, inoltre, infastiditi da questo problema, hanno addirittura provato a disinstallare l'applicazione e successivamente a installarla di nuovo, ma senza avere successo. Infine, c'è stato anche chi, per arginare momentaneamente il problema, ha disattivato il download automatico delle immagini su WhatsApp attraverso le impostazioni. Tutto questo è avvenuto sotto lo sguardo indifferente degli utenti Android, non interessati da questa fastidiosa questione.

WhatsApp: come risolvere il problema delle foto salvate due volte

Inizialmente, né Meta né Apple hanno preso posizione sul problema che ha interessato WhatsApp nell'ultima settimana. A muoversi per prima, alcuni giorni fa, è stata Meta, che ha rilasciato un aggiornamento per risolvere la questione.

Contrariamente a quanto sospettato inizialmente, infatti, il problema non era l'aggiornamento voluto da Apple, ma WhatsApp. L'azienda, dunque, ha deciso di rendere disponibile un nuova versione (24.5.75), con la quale ha eliminato il bug per gli utenti di Apple.

Se ancora adesso, dunque, riscontrate questo problema, non vi resta che accedere all'Apple Store e controllare se l'app ha necessità di essere aggiornata.