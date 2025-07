Whatsapp, è arrivata la pubblicità: come funziona

Era stata annunciata nelle scorse settimane ma adesso i beta tester (gli utenti che testano in anteprima un prodotto) scelti da WhatsApp potranno vedere, per la prima volta, gli annunci pubblicitari all'interno dell'app. La novità riguarda sia chi utilizza il sistema operativo Android che iOS.

Cosa succede sulla sezione "Aggiornamenti"

La novità è stata annunciata dagli esperti di WaBetaInfo: sulla sezione "Aggiornamenti" dove oggi sono visibili gli Stati e i Canali, nel prossimo futuro il grande pubblico osserverà un'apposita sezione dedicata ai contenuti sponsorizzati. Sembra che non debbano esserci sostanziali differenze: sugli Stati la pubblicità sarà riservata ad aziende e imprese (dietro pagamento) che inseriranno i loro banner in quell'apposita sezione con gli utenti che potranno visualizzare il contenuto così come avviene oggi con gli Stati dei propri contatti.

Per quanto riguarda, invece, gli annunci pubblicitari nei Canali, anche in questo modo la possibilità sarà riservata ad account business e professionisti del settore che intendono promuovere un prodotto al grande pubblico (con una quota mensile da versare). Anche in questo caso gli utenti capiranno quale saranno i contenuti pubblicitari perché ben sponsorizzati.

La differenza con le chat

Tutti gli utenti possono stare tranquilli: la pubblicità si troverà esclusivamente sulla sezione degli Aggiornamenti e non invaderà mai chat private, conversazioni di gruppo, community e chiamate. " Per introdurre queste funzionalità pubblicitarie, un banner nella scheda Aggiornamenti invita gli utenti a scoprire di più sul funzionamento degli annunci in Stato e Canali. Toccando il banner, gli utenti vengono guidati attraverso una spiegazione su come appaiono gli annunci, quali dati vengono utilizzati e come possono gestire le proprie preferenze. Questo approccio proattivo garantisce che gli utenti non vengano colti di sorpresa dalla presenza di contenuti sponsorizzati", spiegano gli esperti.

Il Report sull'attività

Per poter sotto controllo gli annunci pubblicitari, WhatsApp introdurrà in modo parallelo una nuova funzione chiamata Report Attività grazie alla quale gli iscritti all'app di messaggistica potranno anche consultare la cronologia di tutte le inserzioni pubblicitarie visualizzate in Stato e Canali per un certo periodo di tempo. " Ogni inserzione è elencata con la data di visualizzazione e il nome dell'inserzionista, rendendo più facile per gli utenti ricordare con quali promozioni hanno interagito ", spiega WaBetaInfo.

Il rilascio al grande pubblico

Dal momento che i beta tester hanno iniziato a usufruire della novità,

come sempre in questi casi per il rilascio al grande pubblico saranno necessarie settimane, se non mesi. In ogni caso si inizierà dagli Stati Uniti entro il 2025 mentre per l'Europa se ne dovrebbe riparlare il prossimo anno.