I nuovi progetti di SkyTg24 tra conferme e (grandi) ingressi

Non solo notiziari, approfondimenti, dirette e sviluppo multi-piattaforma. SkyTG24 è anche sperimentazione e lo si è visto nel progetto del podcast dedicato al caso Claps diventato una serie di Sky che ha smosso le coscienze.

Dopo quel successo, ci sarà un'altra inchiesta-reportage, stavolta dedicata alla tragedia di Rigopiano, realizzata sempre dal maestro del genere Pablo Trincia e sempre con la modalità del passaggio dal podcast alla televisione.

Questa è una delle novità della prossima stagione (a partire da ottobre) del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis (nella foto). Tra la riconferma degli anchormen e delle rubriche che hanno fatto della rete un punto di riferimento dell'informazione nazionale, di un fattore il direttore è particolarmente fiero: secondo il report 2024 dell'Istituto Reuters l'attendibilità di Sky TG24 sale dal 69% al 75% nella fascia under 35 portandola al primo posto. «Un risultato dovuto soprattutto alla scelta di portare l'informazione sui social e sui dispositivi frequentati dai giovani», spiega De Bellis.

Tra le altre novità Sky TG25 con Alessio Viola per approfondite nel week un tema «tralasciato» in settimana; Feedback a cura di Alessandro Marenzi in cui sarà il pubblico, attraverso i sondaggi, a scegliere mensilmente il tema da approfondire e Materia grigia, condotto da Fabio Vitale, che metterà a confronto idee opposte sui principali temi d'attualità.

Per le prossime elezioni

politiche De Bellis proporrà agli altri broadcaster un'alleanza con una rotazione dei confronti rispettando le regole dell'Agcom per evitare di trovarsi nella situazione dell'ultima campagna elettorale rimasta senza duelli.