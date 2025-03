I percorsi innovativi corrono lungo la strada del tempo e della luce

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà un anno effervescente per Pisa Orologeria e le sue molteplici declinazioni distributive, tra boutique monomarca e Flagship Store e le news sono cominciate lo scorso 12 febbraio, proprio con il multibrand di via Verri 7, a Milano. Sviluppato su tre livelli, è stato studiato per consentire al visitatore un'esperienza immersiva nell'Alta orologeria, con occhio attento alla tradizione, ma anche all'innovazione ed alle inedite interpretazioni provenienti dall'universo dei creatori indipendenti. Oggetto di un restyling globale, terminati i lavori al piano terra, il retailer meneghino ha proseguito con il primo piano che, ora, ha finalmente visto la luce. Pensato come un vero e proprio «boulevard», ad attraversare l'intero spazio, destina la prima parte del percorso a shop in shop dedicati a brand rinomati, quali Blancpain, Tudor, Panerai, Bulgari, Zenith, Piaget e Chopard, per, poi, sfociare nel grande Atelier, un'area focale, dove un grande divano invita a prendersi il proprio tempo, circondati dalle collezioni delle Case indipendenti a cui, come abbiamo accennato, Pisa sta dedicando una grande attenzione. E non solo, perché nell'Atelier si potranno trovare anche esemplari di secondo polso, tra cui quelli del riconosciuto programma Rolex Certified Pre-Owned. Il linguaggio geometrico di questo spazio nevralgico del primo piano, con angoli e forme nette, è completato da un grande bancone in vetro fresato retroilluminato, simbolo dei negozi Pisa fin dal 1940: per il resto, marmo e parquet per i pavimenti, finiture in ottone, rivestimenti in Nabuk e integrazione di elementi di design innovativi per le pareti. Una simile proiezione dinamica dei volumi, termina con il Salone dei Gioielli, un ambiente esclusivo dedicato a rinomati marchi di alta gioielleria, tra cui Boucheron, Chaumet, Messika, Palmiero e Pisa Diamanti.

Osserva Chiara Pisa, AD di Pisa 1940: Il restyling del Flagship Store è l'espressione della nostra filosofia: un'evoluzione costante tra innovazione, cultura e tradizione, da condividere con i partner commerciali e i propri clienti.