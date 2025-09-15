I primi dieci anni di Seta by Guida celebrati con un menu antologico

Festeggia dieci anni Seta by Antonio Guida, il ristorante fine dining del Mandarin Oriental di Milano, in via Andegari, due stelle Michelin. E lo fa proponendo (a un prezzo di 200 euro a persona bevande escluse) il menu antologico "Dieci anni di Seta", che sarà disponibile fino alla fine dell'anno. Il menu degustazione è un viaggio culinario di sette portate che racconta la crescita costante dello chef salentino in questi due lustri, attraverso piatti signature e qualche creazione più recente.

Dopo un'Ostrica con patate, friggitelli, caviale e salsa allo Champagne, tra i primi piatti pensati da chef Guida a Milano, un trionfo di salinità e di equilibrio, ecco l'entusiasmante Astice arrosto con bagna cauda, seppia e bisque alla vaniglia, un piatto in continuo cambiamento perché Guida ritiene che la cucina non possa restare ferma a lungo. Poi il Risotto con lampone e crema di erbe, piatto riconoscibile e sempre buonissimo e tecnicamente perfetto (un salentino che insegna il risotto ai milanesi, che tempi!). Seguono i Ravioli del plin con anatra arrosto, zucca e capperi, un piatto più recente, l'Anguilla laccata al vino rosso con fegato grasso e salsa al rosmarino (il piatto del cuore dello chef per sua stessa ammissione, anche perché riunisce le sue esperienze e le sue ispirazioni, il Giappone, la Francia e la sua Puglia) e il Piccione al cacao con nocciola, funghi e frutti di bosco, un piatto che sa già di autunno. Chiusura con il Rabarbaro con riso al latte, citronella, sorbetto di rabarbaro e shiso, una delle creazioni più recenti del pastry chef Marco Pinna.

Una delle stelle della squadra assieme a Federico Dell'Omarino, executive sous-chef che da quasi 25 anni affianca Guida, al responsabile di sala Manuel Tempesta e al sommelier Andrea Loi. Un compleanno che è anche il loro.