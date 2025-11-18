I tempi cambiano, le coppie restano uguali (e da ridere)

Le epoche cambiano, l'amore e le dinamiche di coppia no. O forse sì. Per avere la risposta basta mettersi a guardare Brenda Lodigiani e Michele Rosiello nella nuova edizione di Love Bugs in arrivo con 20 puntate dal 24 novembre su Tv8, nel pre-serale da lunedì a venerdì. Per la serie è un ritorno in Italia a 21 anni dalla prima volta ed è forse dunque il caso di parlare di reboot, come fanno al cinema. Perché la sitcom romantica che ironizza sui tic della vita di coppia e che ha come cornice unica un appartamento si affida a una narrazione immutabile (telecamera fissa per ogni gag, protagonisti di fronte e umanità varia di complemento rigorosamente di spalle) ma davvero racconta di un altro mondo rispetto a quando esordì in assoluto in Canada nel 1997 con il titolo di Un Gars, Une fille, e approdò a casa nostra nel 2004 con Fabio De Luigi e Michele Hunziker nel ruolo di lui e lei (poi seguirono De Luigi con Elisabetta Canalis, infine Emilio Solfrizzi con Giorgia Surina). In tutti questi anni Love Bugs ha avuto nel mondo 39 versioni diverse, conquistandosi la medaglia di format scripted con più adattamenti nella storia della tv. Su Tv8 l'ultimo Love Bugs prodotto da Blu Yazmine, diretto e sceneggiato da Ivan Cotroneo vede una Brenda energica, polemica e lombarda sopportare i ritmi del napoletano, più romantico e mammone Michele, in un eterno derby affettuoso tra nord e sud. Le riprese della serie sono terminate da poco e - scherza Brenda Lodigiani, volto celebre nel cast di GialappaShow - "mi sento già orfana della coppia e della casa: sono stati due mesi di litigi e baci, come per ogni coppia. I baci sono stati parecchi, tanto che la produzione ha investito moltissimo sulle mentine anti-alito".

E se la comica assurta a celebrità nel ruolo del robot Ester Ascione e in quello della popstar Annalaisa è una veterana della tv, Michele Rosiello viene da teatro e fiction: "La nostra fortuna spiega l'attore è stata quella che Cotroneo ci conosceva da tempo, è partito dalle nostre persone e ci ha estremizzato".