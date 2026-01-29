Inaugurato un "hub" ad Abu Dhabi. Assolombarda apre la via alle Pmi

Il sistema-Italia cresce nel Golfo e punta a coinvolgere le PMI nei progetti strategici della regione con l'obiettivo di promuovere nuove opportunità di business per le filiere produttive del territorio. Nell'Hub for Made in Italy di Italiacamp ad Abu Dhabi, nella Sky Tower di Reem Island, è stata siglata un'intesa industriale di ampio respiro volta a consolidare la presenza delle eccellenze produttive italiane nei Paesi del Golfo. Si tratta di un accordo operativo sottoscritto da Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, dal legal representative di Fouad Alghanim & Sons Group of Companies, da Vittorio de Pedys, Presidente di Simest, e da Michele Pignotti, Chief Executive Officer di Sace.

L'obiettivo della sinergia è quello di stabilire una nuova dinamica di cooperazione tesa a promuovere l'identificazione e il successivo sviluppo di potenziali bandi e progetti selezionati nella regione del Golf Cooperation Countries, con il coinvolgimento delle filiere produttive del territorio di Assolombarda.

Il protocollo prevede un coordinamento per un potenziale supporto finanziario e assicurativo, oltre che per la pianificazione di eventi di presentazione e di business matching, nell'ottica di agevolare la partecipazione delle imprese in un'area, quella del Golfo, il cui interscambio commerciale vale 29,4 miliardi di euro per Italia, 6,9 miliardi per la Lombardia e 3,7 miliardi per il "quadrilatero" di Assolombarda. La firma dell'intesa è stata anche l'occasione per celebrare il taglio del nastro del nuovo spazio di Assolombarda all'interno dell'Hub for Made in Italy di Abu Dhabi.