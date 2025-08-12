Incentivi per 130 milioni, "Collabora e Innova" fa il bis

Una seconda chance per le imprese che hanno progetti di ricerca e sviluppo. Visto il successo della prima edizione e il numero delle domande ammesse all'agevolazione, ma non finanziabili, "ci sarà un Collabora & Innova 2". A dare la notizia è l'assessore regionale alla Ricerca Alessandro Fermi (nella foto). "Abbiamo deciso di dare una seconda possibilità a Partenariati di Imprese e Organismi di Ricerca pubblici e privati (comprese Università, Istituti di ricerca e Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs). I numeri ci dicono che siamo andati nella giusta direzione, per cui l'investimento sarà simile al precedente" assicura. Nei giorni scorsi infatti è stata pubblicata la graduatoria del bando per il quale la giunta Fontana aveva anche deciso di aggiungere allo stanziamento iniziale di 100 milioni ulteriori 30 milioni. In totale sono state presentate 138 domande, per 579 soggetti e un costo totale dei progetti presentati di oltre 687 milioni. Gli esiti riportano quindi ben 59 progetti finanziabili, per 263 soggetti e con un esborso totale di 130 milioni. Sono 216 le imprese già presenti in Lombardia. La provincia che ospita il maggior numero di imprese destinatarie è la provincia di Milano con 93, seguita da Brescia con 34, Bergamo con 24, Pavia con 17, Como con 15, Varese con 11, Monza e Brianza con 10, Mantova con 5, Cremona con 3, Lodi con 2, Lecco e di Sondrio con una ciascuna. Degli 8 ecosistemi proposti, quello dedicato a "Salute e Life Science" ha avuto maggiore successo, con 27 progetti finanziabili e 67 milioni di agevolazioni erogabili, seguito da "Sostenibilità" (11 progetti per 20 milioni), "Manifattura Avanzata" (10 progetti per 21 milioni) e Connettività e Informazione' (5 per 10 milioni). I dati riguardanti la dimensione delle imprese finanziabili riservano qualche sorpresa: la stragrande maggioranza (105 su 223) sono micro/piccole imprese, 71 le grandi e solo 47 le medie. E 34 aziende hanno una forte componente femminile o giovanile nella compagine. I progetti presentati sono di diversa natura.

Si va dall'introduzione di tecnologie di lavorazione più sostenibili nel settore della mobilità elettrica a una piattaforma Innovativa per uno Screening neonatale di precisione che integra Biochimica e Genomica fino allo studio dello xenotrapianto (trapianto di organi tra specie diverse: maiale donatore, uomo ricevente), che potrebbe essere una soluzione all'attuale carenza di organi.