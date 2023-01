Immagini in un battito: rivoluzione nella risonanza magnetica

L'eccellenza italiana in campo medico si evince anche dagli strumenti di ultima generazione messi a disposizione dei pazienti grazie agli investimenti sulla ricerca: l'Irccs San Raffaele di Roma si è dotato della prima (in Italia) e più avanzata apparecchiatura per la risonanza magnetica in grado di cogliere immagini intere e in altissima definizione di organi come cervello, cuore, fegato o pancreas in una singola rotazione da 0,28 secondi, con risultati clinici di altissima qualità.

Come funziona il macchinario

Cure, terapie e ricerca sotto un unico comune denominatore: la tecnologia, indispensabile al giorno d'oggi soprattutto quando è in grado di salvare le vite delle persone oltre a migliorarne la qualità. Ecco perché il San Raffaele e il Consorzio Mebic (Medical and Experimental BioImaging Center) puntano sull’innovazione per aumentare percorsi di prevenzione e screening che si basino sulle più moderne tecnologie di diagnostica per immagini. La punta di diamante è la risonanza magnetica 3 tesla SIGNA Hero di GE HealthCare, azienda globale di tecnologia medica con sede a Chicago.

Questa apparecchiatura di ultima generazione migliora il comfort dei pazienti grazie ad esami veloci e silenziosi, oltre a ridurre enormemente i tempi per ottenere immagini ad alta risoluzione per ogni singolo esame. Tra l'altro, il super macchinario risparmia il 34% di energia rispetto a quelli precedenti e grazie all’utilizzo di una tecnologia intelligente utilizza fino al 67% di elio in meno. Il macchinario è in grado di effettuare esami fino a cinque volte più veloci rispetto ai sistemi tomografi tradizionali (con detettore da 40 millimetri) ma con radiazioni fino a cinque volte inferiori. È anche dotato di un detettore da 160 millimetri che è il più ampio esistente al mondo.

"Veloce come un battito"

Come detto, può "fotografare" più parti del corpo in un batti baleno o in un battito di cuore visto che si tratta dell'organo " più complesso da studiare con la tomografia computerizzata data la necessità di acquisire le immagini in modalità cardiosincronizzata", ha dichiarato Marcello De Santis, radiologo dell’Istituto. " Sapere che l'apparecchiatura è in grado non solo di acquisire il volume del cuore al di sotto del secondo, ma anche di riconoscere ed evitare eventuali aritmie (p.e. extrasistoli) che potrebbero inficiare la riuscita dell'esame, permette di ottenere risultati diagnostici in ogni paziente", ha aggiunto. Ottime notizie anche per chi soffre d'ansia o per i pazienti pediatrici durante questi esami: l'attrezzatura è perfetta per tutti e non sarà più necessaria alcuna sedazione.