L’Università San Raffaele Roma è partner strategico nel progetto europeo HEALTHPRENEURS

L’Università San Raffaele Roma (USR) è protagonista del progetto HEALTHPRENEURS promosso dalla Higher Education Initiative (HEI) dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) coordinata dalla Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM, Spagna). Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare l’imprenditorialità e l’innovazione nel settore della salute attraverso una rete paneuropea dinamica che riunisce istituzioni accademiche e organizzazioni provenienti da Spagna, Italia, Regno Unito, Scozia, Albania e Portogallo.

L’Università San Raffaele Roma svolge un ruolo di primo piano nell’iniziativa con un approccio didattico innovativo che integra strumenti digitali con l’apprendimento online, simulazioni interattive, Realtà Virtuale (VR) e Intelligenza Artificiale (AI), in particolare nella Facoltà di Scienze della Nutrizione Umana e Scienze Motorie e focus nel calcio.

L’Ateneo svilupperà un percorso dedicato all’“Advanced Health Entrepreneurship”, che si concluderà in una sessione pratica in presenza, arricchita dall’utilizzo della realtà virtuale, mirata allo sviluppo concreto dei progetti degli studenti. I risultati ottenuti e le metodologie sperimentate saranno integrati nei curricula, nei programmi di ricerca e nelle politiche istituzionali dell’Università, garantendo così un impatto duraturo e un continuo progresso nel lungo periodo.

"Il progetto rappresenta un risultato significativo e testimonia la capacità dell’Università San Raffaele Roma di inserirsi in network internazionali, orientati a promuovere con sempre maggiore slancio i processi di innovazione didattica. Si tratta di un obiettivo strategico, finalizzato a potenziare il trasferimento dei contenuti e a rafforzare l’attenzione verso la centralità dello studente" ha dichiarato Vilberto Stocchi, Magnifico Rettore dell’Università San Raffaele Roma.

L'Iniziativa per l'Istruzione Superiore dell'EIT, l'unico strumento europeo dedicato a potenziare l'innovazione nelle università, promuove lo sviluppo di ecosistemi formativi in grado di preparare i leader

dell'innovazione del futuro e rafforzare il collegamento tra università, industria e società. In questo contesto, l'Università San Raffaele Roma si conferma come motore di trasformazione digitale e innovazione didattica.