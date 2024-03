Prevenzione nella giornata mondiale dell’udito la nuova disabilità invisibile

“Mettiti nei miei panni Sordità e Sport al di là della barriera del suono”. Questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Integria, lo scorso primo marzo presso il circolo canottieri di Roma. L'evento condotto da Daniela Vergara si è svolto in occasione della giornata mondiale dell'udito promossa dall'OMS. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato i governi, i partner industriali, i medici e la società civile a sensibilizzare e a implementare standard nella vita quotidiana lavorativa e ludica, che assicurino e promuovano un ascolto sicuro, secondo rigidi criteri scientifici audiologici.

La riduzione dell'udito riguarda infatti tra il 7 e il 10% della popolazione, incidendo sulla qualità della vita. Si stima che entro il 2050, oltre novecento milioni di persone, ovvero uno su dieci, avrà una perdita uditiva con importante disabilità sociale. Lino di Rienzo Businco Presidente di Fondazione Integria spiega: “La perdita dell'udito è una sorta di disabilità invisibile, troppo spesso viene dimenticata, stigmatizzata anche derisa. Per questo quello che vorremmo fare è sensibilizzare tutti. Ci siamo infatti accorti che le persone con difficoltà uditive, non sono esclusivamente gli anziani, spesso sono i teen ager sottoposti a sovraesposizione sonora, tra abuso degli smartphone, mp3 e ambienti cittadini. Di questo non si parla abbastanza e le scelte strategiche politiche, non sono sempre così attente. Lo sport si rivela quindi un driver fortissimo per diffondere questi concetti”. Importante la prevenzione, ma anche il trattamento, grazie alle nuove tecnologie: “Le innovazioni tecnologiche in particolare l'audiologia si presta in maniera precicua allo scopo” – prosegue il professor di Rienzo Businco. Luca Pancalli invece, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico spiega: “Grazie al lavoro svolto dalla Federazione Sport Sordi Italia, il nostro Paese si è distinto per gli ottimi risultati a livello internazionale e l'elevato numero di praticanti. Parte della nostra mission è promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione e integrazione per il superamento delle barriere fisiche e culturali. Questa giornata per noi è una importante opportunità per ribadire, ancora una volta, la necessità di garantire a tutti il diritto allo sport come elemento centrale del diritto di cittadinanza delle persone con disabilità". Tanti gli ospiti presenti tra cui Andrea Bocelli collegato in video dal Sud America.