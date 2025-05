Tumori testa-collo, nuova biopsia liquida scopre la malattia nelle fasi iniziali

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di una novità assoluta che può aiutare nelle diagnosi dei tumori testa-collo causati dal papillomavirus umano (HPV): alcuni ricercatori sono riusciti a mettere a punto un innovativo esame del sangue con la biopsia liquida che ha una precisione e sensibilità del 99% già ai primissimi segnali clinici e quando compaiono i primi stadi della malattia.

Lo studio

Pubblicato su Clinical Cancer Research, si tratta di una ricerca portata avanti dal Mass General Brigham di Boston, Stati Uniti: questo nuovo test chiamato HPV-DeepSeek ha dimostrato un'accuratezza ben maggiore dei metodi attuali compresi numerosi altri test con la biopsia liquida che si trovano commercio. RIcordiamo che L'Hpv è causa del 70% dei tumori orofaringei negli Stati Uniti con numeri in costante aumento rispetto agli altri tumori della testa e del collo. Rispetto a quando c'è un tumore all'utero, però, non esiste ancora nessun esame che possa scoprire la malattia in maniera precoce.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno provato HPV-DeepSeek su 152 pazienti con tumore della testa e del collo direttamente collegato al papillomavirus e su 152 pazienti che non avevano la malattia: successivamente è stato effettuato un confronto testa a testa con i metodi che includono gli attuali approcci di biopsia liquida e tissutale. I risultati hanno messo in luce il netto miglioramento nelle diagnosi di questi tumori con una precisione ben maggiore rispetto alle diagnosi che vengono effettuate attualmente.

Cosa cambia adesso

Questo significa che le persone colpite da questo tumore si rivolgono agli specialisti soltanto quando la malattia è ampiamente manifesta con le cure che hanno importanti effetti collaterali. "I nostri risultati dimostrano che possiamo utilizzare questo approccio non solo per diagnosticare i pazienti in modo più accurato rispetto a quanto attualmente possibile, ma anche per effettuare lo screening dei tumori da HPV nel sangue prima che i pazienti sviluppino i sintomi, permettendoci di trattare i loro tumori nelle fasi più precoci" , ha spiegato il primo autore dello studio, Daniel Fadem

Come funziona il nuovo test

HPV-DeepSeek è in grado di scoprire anche minuscoli frammenti del genoma virale che si sono staccati dal tumore e sono entrati nel flusso sanguigno insieme ad altre (identificate in

nove) caratteristiche del sangue. Come detto, rispetto a quanto in commercio attualmente con la biopsia liquida che riesce a scovare soltanto a poche parti del genoma virale, il nuovo metodo riesce a sequenziarlo per intero.