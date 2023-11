"Insinna torna all'Eredità e per Insegno si vedrà"

Se fosse vero, i vertici Rai si rimangerebbero una bella fetta di quanto deciso, ma probabilmente farebbero la scelta giusta per rimettere in ordine le cose. Secondo indiscrezioni lanciate ieri dal Corriere della sera, Flavio Insinna potrebbe tornare da gennaio a condurre L'eredità, il quiz preserale di Raiuno che sarebbe destinato a Pino Insegno. Ma visto i modesti risultati d'ascolto ottenuti dal Mercante in fiera su Raidue, ai piani alti di viale Mazzini si starebbe meditando di non affidare più a Insegno uno dei programmi chiave per le sorti degli ascolti, della pubblicità e delle finanze della tv pubblica. Per ora si tratta solo di illazioni, nulla di ufficiale, come dice la Rai: «Si deciderà entro fine novembre». E lui fa sapere «Solo parole in libertà» Anche perché bisognerebbe vedere se Insinna accetterebbe visto che, nonostante non abbia fatto alcun tipo di polemiche, non è stato certo contento di abbandonare il quiz. Dunque, se non sarà Insinna, sarà qualche altro personaggio. Su Insegno si sta facendo una riflessione: il pubblico non ha apprezzato la sua conduzione, anche se non è da imputare solo a lui (ma ai dirigenti preposti) la scelta di riportare in video un format vecchio e affidargli la fascia oraria più difficile che ci sia. Ma quando uno torna in Rai con una scia di polemiche non può sbagliare.

Comunque, i vertici Rai stanno studiando come mettere le pezze a molti buchi di ascolti e di volti di questo inizio stagione, dopo l'ultimo addio di Corrado Augias. Si attende il ritorno certo di Giletti e si vocifera di un approdo di Alessandro Baricco.