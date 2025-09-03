Aerei israeliani a Sigonella, Bonelli attacca: “Spiano la Flotilla? Governo riferisca”

Tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. E Avs non ha perso tempo e ha messo nel mirino l’esecutivo Meloni. “Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella” le parole del deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire” ha proseguito Bonelli, che ha definito “inaccettabile” che “basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese". Il leader dei verdi ha poi rincarato la dose: “Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico? In entrambi i casi, saremmo di fronte a una gravissima complicità dell’Italia”. Ovviamente non ci sono prove di alcun tipo, ma le accuse sono già sul tavolo.

Bonelli ha dunque annunciato di voler presentare un’interpellanza urgente in Parlamento: “Non è tollerabile che il nostro Paese metta a disposizione il proprio territorio e le proprie basi per operazioni militari che hanno come unico obiettivo quello di prolungare il genocidio a Gaza". Entrando nel dettaglio, ieri a Sigonella è atterrato un KC-130H Karnaf Israeli Air Force decollato dalla base israeliana di Nevatim AB.

Si tratta di un velivolo utilizzato per il rifornimento aereo e il trasporto, recentemente è stato utilizzato per fornire supporto alle operazioni aeree in Iran.

A Catania si prepara a partire una parte delle navi della Global Sumud Flotilla che proverà a fare arrivare aiuti umanitari a Gaza, sfidando il blocco imposto da Tel Aviv.