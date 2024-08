Affari di famiglia. Osho smaschera papà Salis: l'intervista

Ascolta ora 00:00 00:00

Ilaria Salis vaga nei boschi, a riparo dalla calura estiva, in cerca di refrigerio, per “rigenerarsi”, e il papà prende le sue veci. Roberto sembra il vice, anzi l’appendice della figlia. Il parlamentare supplente. Lei, la guerriera delle case occupate, ha bisogno del papi, forse è così che lo chiama nell’intimità domestica. Sì, a quarant’anni suonati. Nulla di male, per carità, i padri e le madri sono fondamentali nella vita dei figli ma il punto qui è politico. Non passa giorno che l’onorevole supplente (papà Roberto per intenderci) interferisca e attacchi a colpi di post sui social i rivali politici della figlia. Detta la linea, l’agenda di Ilaria che sembra al quanto inesperta della materia e subisce. In silenzio. Un conto è fare caciara e urlare per strada contro i leghisti o contro gli estremisti di destra ungheresi, un altro è fare politica. E lei, Ilaria, la parlamentare titolare, sembra essere fuori posto. Così, il papi un giorno se la prende con il generale Vannacci, un altro con Matteo Salvini e, l’altro ancora, con Giorgia Meloni eppure nasconde un passato tutt’altro che sinistro… A smascherarlo ci ha pensato Federico Palmaroli, in arte Osho, che ora subisce le sue furie. Il vignettista, infatti, ha ricordato come papà Roberto il 18 settembredel 2022 ha scritto su X: "Piuttosto che votare per Di Maio, Speranza, Cirinnà, Fratoianni io emigro!" Insomma, più che un militante rosso sembrava una camicia nera.

“Quando ho letto che ironizzava su chi si schierava contro la pugile algerina alle olimpiadi di Parigi io ho risposto sui social dicendogli “anche meno”. Fino all’altro giorno aveva il poster di Pillon in camera e adesso fa l’uomo di sinistra. Lì si è scatenato e io gli ho tirato fuori tutti i suoi vecchi tweet in cui si evince che lui fosse filo orbaniano, filo russo, contro i centri sociali, contro le occupazioni. Adesso, invece, ripubblica i post dell’Anpi, fa un po’ ridere dai.”

Papà Salis sembra il parlamentare supplente, detta l’agenda…

“Ha fatto la campagna elettorale per la figlia, si sta riposizionando in un modo tale che fa anche riflettere. Non riesco veramente a capire come possa essere credibile e come l’Anpi lo possa invitare ai suoi eventi. Parliamo di uno che scriveva cose assurde. Mi chiedo come sia possibile che non si metta in un angolo e cerchi di avere meno visibilità possibile?”

Un consiglio non richiesto a papà Salis?

“Il consiglio non richiesto è di farsi staccare il modem e di ritirarsi a vita privata, tanto ormai sua figlia è al sicuro.”

Che vignetta ti verrebbe in mente con tutte e due?

Per scoprirla ascolta il podcast…