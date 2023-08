Le amnesie del Pd, l'odio della Aspesi, gli elogi della pm: ecco il podio dei peggiori

Manco ad agosto se ne stanno buoni. Il podio dei peggiori abbonda sempre di candidati. Sembra che sgomitino tutti quanti per ritirare il premio. Bronzo, argento o oro, poco importa. Conta esserci? Mah. A volte, però, basterebbe contare fino a dieci per evitare la figuraccia. O anche soltanto leggere meglio le carte. Un consiglio d'oro che, se fatto proprio, avrebbe salvato Francesco Boccia e la combriccola dem dall'ennesima gaffe. Ma andiamo con ordine. E partiamo da Elly Schlein. Giorni fa ha lanciato l'ennesima accusa (infondata) al governo Meloni. "Non ce ne facciamo niente delle lacrime da coccodrillo del ministro Pichetto se permette al collega Fitto di tagliare i fondi proprio per l'adattamento all'emergenza climatica" , ha tuonato parlando alla Camera del Pnrr. Ma da che pulpito viene la predica? Proprio lei che da vicepresidente dell’Emilia Romagna si era tenuta la delega al clima e soprattutto alle politiche di prevenzione? Per carità, le tragedie accadono ovunque, ma forse qualcosina in più si sarebbe anche potuto fare. Magari un po' più di prevenzione? Ebbene, quando il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami le ha fatto notare che "dovrebbe chiedere scusa" per le "grosse responsabilità di incuria del territorio" , è subito partito il soccorso rosso. Boccia e tutto il Pd a starnazzare: "Solo falsità, non aveva alcuna competenza" . Peccato che, se poi vai a leggere sul sito della segretaria dem, leggi che, quando era la vice di Stefano Bonaccini, aveva tra le sue deleghe il "coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica" . E pure sul sito della Regione tra le funzioni ricoperte c'è appunto la delega al clima. Ma guarda un po' che smemorati. Per questo si beccano il terzo posto.

D'argento, invece, la prestazione di Natalia Aspesi. Su Repubblica, martedì scorso, ha scodellato un commentino velenosissimo in cui invitava tutte le donne a odiare Giorgia. Giorgia chi? La Meloni. E chi sennò! Sentite un po': "Non potremmo cominciare a provare un minimo di fastidio per lei? Tanto a detestare le altre donne ci siamo abituate, proviamo anche con la premier Meloni" . Ovviamente le femministe si sono ben guardate dal difendere il presidente del Consiglio. Sono rimaste tutte quante mute! D'altra parte, come ebbe a dire Laura Boldrini, "non tutte le donne sono uguali" .