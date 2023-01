"Ancora in stallo". Pd nel pallone sulle primarie

La trattativa " è ancora stallo ". Dal Pd nessuno si azzarda pronosticare come finirà la partita. E ti credo: sulle regole delle loro primarie, i dem sono infatti nel pallone e si stanno scannando tra loro. Al Nazareno il caos regna sovrano e la riunione tenutasi ieri fra i sostenitori delle varie mozioni non ha prodotto nulla di definitivo. Da una parte i sostenitori di Elly Schlein, favorevoli alle primarie online (oltre che nei gazebo), dall'altra i supporter di Bonaccini e De Micheli, invece contrari. Nel mezzo, i responsponsabili della segreteria di partito, trovatisi a gestire l'ennesima spaccatura interna, peraltro a bocce ancora ferme.

Braccio di ferro sulle primarie

Il confronto tra le parti in causa si è però rivelato un flop, al punto che l'odierna direzione nazionale del Pd - prevista per la mattinata - è slittata al pomeriggio. Riviata di sei ore e mezza. Al momento la fumata bianca è ancora lontana dal vedersi e le posizioni in campo restano distanti tra loro. A rendere bene l'idea del clima di tensione era stata una nota molto dura diramata nelle scorse ore dal comitato di Bonaccini. " Le regole del nostro congresso sono già state cambiate per consentire a chi non era del partito democratico di partecipare a questo percorso. La sola ipotesi che si possa spaccare il partito, per cambiarle ancora a congresso già in corso, anziché confrontarsi su come rilanciarlo, sarebbe sciagurata ", si leggeva nel comunicato.

Dalle parti di Elly Schlein si è preferito il silenzio, accompagnato però da una domanda sibillina fatta trapelare da un fedelissimo della parlamentare dem: " Perché aver paura della partecipazione? ". I sostenitori della candidata affermano infatti che le primarie online favorirebbero una maggior affluenza, rendendo più ampia la consultazione che definirà i futuri indirizzi politici dei democrats nostrani. L'obiezione è che le regole non si cambiano in corso d'opera e che il voto digitale presenterebbe dei rischi (per ovviarli, Francesco Boccia ha ipotizzano registrazioni tramite Spid).

Data e platea degli elettori, regna il caos

A quanto si apprende da fonti parlamentari, la trattativa starebbe riguardando anche la platea degli elettori che potrebbero accedere all'eventuale voto online per le primarie. E il colmo è che non è stato trovato un accordo definitivo nemmeno sulla data della consultazione. L'ipotesi più accreditata è che le il voto dem verrà spostato al 26 febbraio, dopo che l'assemblea Pd e lo stesso Letta avevano fissato l'appuntamento al 19 febbraio. Durante la mattinata odierna si sono susseguiti contatti tra i rappresentati dei vari candidati alla segreteria di partito, nel tentativo di arrivare a una sintesi soddisfacente.

Letta cerca una mediazione