Assalto al gazebo di Fratelli d'Italia a Torino: calci e pugni ai militanti

L'assalto degli antagonisti al gazebo di FdI

A Torino la tensione è in continuo crescendo. Dopo le manifestazioni violente di giovedì, durante le quali gruppi di antagonisti guidati dai centri sociali hanno cercato di mettere a ferro e fuoco la città, tentando anche l'assalto a una caserma dei carabinieri e a un commissariato, nella mattinata di oggi un gruppo di persone appartenenti all'area antagonista cittadina ha attaccato un gazebo di Fratelli d'Italia in corso Racconigi.

C'è stato un assalto che è andato ben oltre i tentativi di disturbo, perché gli aggressori non hanno solo tentato di rubare il materiale e le bandiere del partito, ma hanno provato anche ad aggredire i militanti. La Stampa riferisce che a condurre l'attacco sarebbero stati gli esponenti del centro sociale Gabrio per chiedere la chiusura del quale l'area locale di Fratelli d'Italia stava raccogliendo le firme. Stando ai racconti dei testimoni e della stampa locale, i militanti sarebbero stati aggrediti con calci e pugni. Al gazebo c'era anche Stefano Bolognesi, consigliere nella circoscrizione 3, che in una nota ha raccontato quanto vissuto: " I centri sociali antagonisti hanno assaltato violentemente un nostro gazebo, tentando di rubare materiale e bandiere e aggredendo i militanti. Ringrazio le forze dell'ordine presenti per essere intervenute immediatamente e avere interrotto la violenza schierando il reparto celere ".

Simile il resoconto di Riccardo Serafino, militante di FdI: " Con regolare permesso stavamo raccogliendo firme. Poco prima delle 12 è arrivato il gruppo con arroganza, ci hanno spintonati e hanno tentato di strapparci il materiale dalle mani. La nostra bandiera ora ha l’asta distrutta ". L'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Maurizio Marrone, ha voluto sottolineare che " la violenza politica degli antagonisti è aumentata a dismisura da quando il Comune di Torino ha iniziato a dialogare con Askatasuna iniziando il percorso di concessione regolare dell’immobile occupato ".

Se il sindaco, conclude Marrone, "". Nella giornata di ieri, il ministroha invocato la chiusura del centro sociale Askatasuna proprio perché si è più volte reso responsabile di violenze in città, soprattutto contro le forze dell'ordine.