Associazione Herring, arriva il calendario 2025 per festeggiare il 25° anniversario del 185° Reggimento Rao

La copertina del calendario dell'associazione Herring

Sarà un festeggiamento speciale quello per il 25° del 185esimo reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi Folgore, ad iniziare da uno splendido calendario presentato oggi, 2 dicembre, alla Camera dei Deputati alla presenza dell'onorevole Paola Maria Chiesa capogruppo in Commissione Difesa, che ha promosso l'evento e ha anche ricordato come: " Questo bellissimo calendario sia stato realizzato in occasione del 25esimo della nascita del 185° Reggimento Rao ". Accanto a lei il colonnello Marco Margutti, comandante del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi "Folgore".

Il ricordo di VIncenzo Aiello

La presentazione del calendario è stato anche un modo per ricordare il paracadutista Vincenzo Aiello, acquisitore obiettivi del 185° Rao morto durante un addestramento a cui i presenti hanno dedicato un minuto di silenzio alla memoria.

L'associazione

L’associazione è intitolata alla memoria dell'Operazione Herring che costituì l’operazione di aviolancio più importante realizzata dalle truppe italiane durante tutto il secondo conflitto mondiale. La notte del 20 aprile 1945 fu effettuato un lancio di guerra di 226 paracadutisti della Folgore e Nembo. Nelle notti tra il 20 ed il 23 aprile gli uomini dello Squadrone “F” compirono azioni di guerriglia e sabotaggio alle spalle dell’esercito tedesco fortificato nella Linea Gotica 2, nella Pianura Padana.

" Herring è un'associazione di recente costituzione che nasce con lo scopo di documentare e preservare la storia passata e presente. Si tratta di un'associazione no profit che si prefigge tra l'altro l'obiettivo di promuovere l'aggregazione e l'integrazione sociale, oltre all'arricchimento personale e culturale del Rao tramite un sostegno diretto e attraverso l'organizzazione di eventi di interesse comune ", ha ricordato il colonnello.

Ma non solo, l'associazione favorisce la stretta collaborazione con altri enti e associazioni che condividono le medesime finalità istituzionali. Oltre a questo ha il compito di mantenere vivi e solidi vincoli spirituali e di fratellanza tra chi ha servito le fila del 185° reggimento paracadutisti ricognizioni. Il 14 dicembre il primo di tanti appuntamenti, quello dello scambio di auguri degli associati e delle famiglie.

Il calendario

Con la presentazione del calendario l'associazione ha voluto dare lustro e celebrare i 25 anni del reggimento, la sua storia, le molteplici attività addestrative operative che conduce, e la continua spinta innovativa per stare al passo con le esigenze che ha la difesa e le Forze Armate.

" Il 3 Aprile del 2000 è stato l'anno del cambiamento - ha ricordato il colonnello - il 185° regimento paracadutisti, ha abbandonato definitivamente la sua connotazione di unità di artiglieria per assumere una nuova missione e una nuova nuova denominazione, in 185° reggimento Rao. Nascevano quindi gli operatori che oggi vengono celebrati con il bellissimo calendario".

Forza e unità

Da allora ad oggi, nulla è cambiato, il grande desiderio di foza, unione, disponibilità e voglia di mettersi in gioco è la stessa del primo giorno. " Ma quello che li caratterizza, è una forte umiltà, che unita ad un non comune senso di professionalità e dedizione hanno giocato un ruolo determinante nella costituzione della nuova entità ", ha voluto sottolineare il colonnello Margutti.