“Attività denigratoria”. Da Fi proteste per la puntata di Report a urne aperte

Polemica sulla nuova puntata di Report in onda questa sera su Rai3. La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha deciso di concentrare la sua attenzione sul testamento e sulla conseguente eredità di Silvio Berlusconi e ha scelto di farlo nel giorno in cui in Brianza si vota per eleggere il successore del Cavaliere nel seggio in Senato ma anche nel giorno in cui alcuni comuni sono chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Il programma va in onda a urne ancora aperte e questo ha fatto sollevare in un moto di protesta gli esponenti di Forza Italia, che considerano quella di Ranucci come una scorrettezza politica grave.

" Torna all'attacco Report con la sua attività denigratoria dei movimenti e delle personalità politiche non gradite. Ancora una volta tocca a Forza Italia, già oggetto di aggressioni mediatiche da parte della trasmissione di Ranucci ", ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. " La cosa non ci meraviglia, ma ci indigna ", prosegue. Ma le sue parole non sono isolate perché gran parte degli azzurri hanno partecipato alla sollevazione contro Report e Ranucci in questa giornata.

" Ho sempre avuto rispetto per le idee di tutti, ma stasera si sta superando ogni soglia di legalità. Le urne sono aperte, e tu, Ranucci, con le tue inchieste volte sempre a denigrare il centrodestra, ti stai comportando come un giornalista che preferisce diffamare che capire ", ha detto Rita Dalla Chiesa, anche lei componente della commissione Vigilanza. E sempre rivolgendosi al conduttore, ha chiosato: " Eticamente hai coperto di ridicolo te stesso e la tua storia. Mi spiace. Ma noi questa volta, proprio per la particolarità del momento, non ci fermiamo. E la Rai dovrà risponderne ".