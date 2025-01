Autonomia differenziata, stop della Consulta: "Referendum inammissibile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mazzata della Corte Costituzionale all'autonomia differenziata. La Consulta ha infatti dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull'Autonomia differenziata delle Regioni. La Corte ha rilevato che "l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore". La Consulta si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta legge Calderoli promossa dal governoa, sottolineando - ai fini di compatibilità costituzionali - la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi.

Ora il nuovo pronunciamento; ad emettere la sentenza - che verrà depositata nei prossimi giorni - sono stati gli attuali undici giudici della Corte Costituzionale.

Nella nota dell'ufficio stampa della Consulta in merito alla decisione odierna si legge: "Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull'art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale".