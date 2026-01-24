Bandecchi replica al Pd: “Tentativi di delegittimazione politica"

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, replica con fermezza alle interrogazioni parlamentari annunciate dai deputati del Partito Democratico Anna Ascani e Walter Verini, respingendo al mittente le accuse di conflitto di interessi e denunciando l’ennesimo tentativo di spostare il confronto politico dalle sedi locali al piano nazionale per delegittimare un sindaco democraticamente eletto. “È singolare – afferma Bandecchi – che ogni volta che la sinistra perde le elezioni cerchi di rimettere in discussione il consenso espresso dagli elettori. A metà mandato tornano a ripetere, come un disco rotto, il mantra di una incompatibilità che esiste solo nelle loro teste, dimostrando non solo di non conoscere la legge ma di pretenderne un’interpretazione da stato totalitario”.

Per il sindaco, la vera posta in gioco non è la sua posizione personale, ma il futuro della città di Terni, in particolare sul tema cruciale della sanità e del nuovo ospedale. “Terni ha un sindaco che la difende. Il presunto conflitto di interessi quale sarebbe? Quello di chiedere un nuovo ospedale per la città?”, incalza Bandecchi.



Sul progetto Stadio-Clinica, il primo cittadino chiarisce i termini economici e patrimoniali dell’operazione: “Il terreno della Ternana Women è in vendita da sempre, così come i permessi per la clinica. È sufficiente restituire alla Ternana Women due milioni di euro di canoni anticipati alla Ternana e corrispondere un milione e mezzo per il terreno. Queste sono cose note. Mi chiedo se chi oggi attacca non stia invece appoggiando, in modo sconclusionato, strani interessi che penalizzano Terni, Perugia e tutta l’Umbria”. Da qui l’annuncio di una controiniziativa politica: “Farò chiedere anche io in Parlamento quali siano gli interessi che si celano dietro questi attacchi personali. I miei interessi sono chiari e il mio tenore di vita è sotto gli occhi di tutti. Per altri, invece, servirebbero verifiche puntuali e approfondite che partano da lontano”. Bandecchi ribalta quindi l’accusa sul terreno della gestione regionale della sanità: “Ascani e Verini presentino interrogazioni sui potenziali conflitti di interesse che ruotano oggi attorno alla Regione, sui rapporti tra aziende, finanziamenti regionali e iniziative imprenditoriali familiari sostenute con fondi pubblici. Facciano finalmente chiarezza sull’intreccio di interessi che la sinistra gestisce da oltre cinquant’anni nella sanità umbra”.



Sul nuovo ospedale di Terni, il sindaco attacca duramente la Regione per assenza di progettazione e per l’esplosione dei costi: “Si è passati da una stima di 230 milioni a oltre 770 milioni di euro, senza uno straccio di progetto né un cronoprogramma. Così Terni rischia di aspettare non meno di quindici anni”. Nel mirino anche la gestione delle liste d’attesa e delle emergenze sanitarie: “Verini e Ascani dovrebbero chiedere al Governo perché anche i sospetti malati oncologici non trovano posto per gli esami e vengono di fatto costretti a rivolgersi ai pronto soccorso per accelerare le cure. Una situazione al limite che blocca i servizi di emergenza-urgenza di Terni e Perugia”. Il sindaco annuncia infine la mobilitazione istituzionale della città: “Noi andremo a Perugia a far sentire le nostre ragioni. Non ci faremo intimidire da parlamentari che emergono solo per fare propaganda e difendere le proprie poltrone”.

La conclusione è netta: “I veri conflitti di interesse in Umbria sono altri: mobilità sanitaria passiva esplosa, tasse aumentate a livelli record, liste d’attesa al collasso. L’attacco del PD è solo il segno del nervosismo di una sinistra incapace di governare”.