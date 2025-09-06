Personalmente - lo confessiamo a tutte e a tutti - non capiamo molto di politica e dei cicli positivi costruiti dai partiti per uscire dalla circolarità, diciamo, del modello lineare, ed è il motivo per cui cerchiamo di leggere tutte e tutti i giornali e guardare tutti e tutte le trasmissioni tv, è un po' questo il tema, per capire meglio l'autonomia strategica del partito democratico, diciamo, e così ieri sera - con piena disponibilità a confrontarci con tutti i femminismi plurali e le persone che vogliono dibattere su un tema tanto circolare come le regionali in Campania abbiamo ascoltato Elly Schlein intervistata a InOnda, su La7 - la corporate tv del Pd, diciamo - che ha detto a tutte e tutti, a proposito di Roberto Fico, che la sua è una candidatura «bella, fresca, credibile» e, ora, noi capiamo tutti e tutte le ragioni di Elly Schlein, ma cosa c'entrano la bellezza e la freschezza con una candidatura politica, anche lei è fresca, carina e gentile, ma è totalmente inadatta a guidare un partito, diciamo, e poi forse voleva intendere che il governatore attuale De Luca è brutto, vecchio e falso? - perché il tema è un po' questo - e comunque crediamo che si possa dire tutto e tutte di Fico ma insomma non proprio che sia bello, fresco e credibile, e semmai un politico dovrebbe essere serio, competente e onesto, e insomma non ci ha convinto molto la circolarità positiva di Fico, non c'entra un fico secco, tutti e tutta

l'operazione è solo una foglia di fico e stai fresco se lo votiamo, però dai Elly sta lavorando bene - per la Meloni - è la sua alleata più bella, fresca, credibile, meglio di Salvini e Tajani, il tema un po' è questo, diciamo.