Beppe Sala dal palco della Scala: "Free Gaza!"

Da una parte i Cnmi Sustainable Fashion Awards, dall'altra i militanti pro Pal dell'accampamento milanese del presidio permanente "100 piazze per Gaza". Oggi Piazza della Scala è divisa così ma a unirla ci ha pensato il sindaco Beppe Sala. Sì, perchè chiudendo il suo saluto al mondo della moda riunito al celebre Teatro alla Scala, il primo cittadino meneghino ha esclamato: "Free Gaza!".

Nel corso del suo intervento sul palco della Scala, Sala ha affermato che "stiamo vivendo un periodo molto duro": "Lo sapete meglio di me. Le peggiori disuguaglianze sociali, la crisi climatica, e le città sono i luoghi in cui normalmente questi problemi sono più evidenti. Prendete Milano, per esempio. Stiamo ancora vivendo un periodo molto buono". Il sindaco di Milano ha poi aggiunto sul punto: "Affrontiamo problemi come il costo della vita, il costo delle abitazioni, le disuguaglianze sociali, l'insicurezza. Quindi, c'è solo un modo: restare insieme, lavorare insieme. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, e la vostra voce è molto forte. La voce del settore della moda è molto, molto forte".

Ed ecco il gran finale. Dopo aver augurato una buona serata a tutti i presenti ai Cnmi Sustainable Fashion Awards ed essersi congratulato con i vincitori dei premi, Sala ha concluso così: "Infine permettetemi di dirvi un'ultima parola: Free Gaza".

Ricordiamo che gli attivisti filo-Gaza avevano chiesto di salire sul palco della Scala per spiegare le ragioni della loro protesta, ma non hanno ricevuto il via libera. L'iniziativa pro Pal - promossa dall'Usb - chiede al sindaco Sala e al Consiglio comunale di interrompere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv.