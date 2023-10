La contro-petizione vola: oltre 6mila firme per omaggiare il Cav

Il nostro ideale abbraccio a Silvio Berlusconi si allarga sempre più. Ha già superato le 6200 firme la contro-petizione del Giornale in risposta a chi, da sinistra, vorrebbe l'esclusione del Cavaliere dall'elenco dei nomi illustri iscritti al Famedio, il pantheon delle personalità che hanno reso grande Milano. Di fronte a quella rancorosa richiesta, promossa in primis da Federica Borrelli, figlia del fu procuratore di Milano, e da alcuni nomi del mondo radical chic, ci eravamo sentiti in dovere di far sentire la nostra voce, interpretando il sentimento di tanti italiani che invece riconoscono all'ex premier i giusti meriti di una vita, di una carriera e un impegno civile decisamente straordinari.

"Silvio Berlusconi al Famedio in nome nostro". Lo avevamo scandito da queste pagine, lanciando una raccolta firme che già nelle prime ore aveva ottenuto un riscontro ampio e positivo. Caricamento…

Ebbene, a poco più di un giorno dall'avvio della contro-petizione, il contatore ha ampiamente sfondato quota 6000 e prosegue spedito, senza sosta. Di ora in ora, nomi e cognomi si aggiungono all'elenco di chi chiede che il Cavaliere sia ricordato con rispetto e senza inutili livori postumi. Ai commenti spontanei in ricordo dell'ex premier che già ieri avevano accompagnato alcune adesioni se ne stanno ora aggiungendo altri. "Silvio merita un posto al famedio", si legge accanto a una firma. E un altro cittadino scrive: "Qualche anno fa scrissi al grande Berlusconi il ringraziamento per essere sceso in campo salvando l'Italia dalla masnada comunista. L'ho sempre sostenuto e fatto sostenere da tutta la mia famiglia". E ancora, scorrendo la lista delle sottoscrizioni: "Assolutamente a favore. Silvio Berlusconi è stato un grande e come tale deve essere ricordato!".

A decidere chi merita gli onori del ricordo pubblico, di cui il Famedio è eccellente espressione a Milano, non può essere un circolo ristetto di persone mosse dall'ideologia e da motivazioni di parte. Abbiamo pertanto ritenuto di ribadire il nostro diritto a difendere una memoria collettiva che attribuisce al Cavaliere stima e affetto; in tantissimi stanno aggiungendo il loro assenso a questa spontanea manifestazione di rispetto per chi ha scritto la storia del Paese e di Milano in particolare. Dopo ventiquattr'ore o poco più, peraltro, la petizione del Giornale sta crescendo nei numeri più di quanto stia facendo - in proporzione - quella che gli anti-Silvio hanno avviato da ormai tre giorni.

Qualora non abbiate ancora fatto, aspettiamo anche la vostra firma per tornare a ripetere con ulteriore forza che sì, Berlusconi ha diritto di essere iscritto al famedio in nome nostro.