Milano, blocco di Ultima generazione: cosa hanno fatto i gretini

Ultima generazione non ha perso tempo a strumentalizzare la tempesta che si è abbattuta su Milano e così, frustrando ulteriormente il morale dei milanesi che hanno subito il disagio del maltempo, hanno improvvisato un ennesimo blocco del traffico in città. Si sono seduti tr gli alberi abbattuti dal forte vento che ha soffiato sulla città all'alba di martedì, approfittando dei rallentamenti preesistenti proprio a causa dei detriti. La strada era stata appena liberata quando sono intervenuti, creando ulteriori disagi agli automobilisti. Poche ore prima un altro blocco era stato effettuato sull'autostrada A1 tra Firenze e Roma.

Era il tardo pomeriggio, all'inizio dell'ora di punta con la chiusura degli uffici, quando gli attivisti di Ultima generazione aderenti alla campagna Non paghiamo il fossile hanno deciso di inscenare la protesta in via Lomellina, nei pressi di largo Porto di Classe, una strada alta intensità di traffico di Milano. Hanno deciso di strumentalizzare il maltempo di queste ore e mentre i milanesi ancora fanno i conti con i danni subiti dalle piogge e dal forte vento, questi personaggi causano ulteriori problemi a una città che per tutta la giornata ha tentato di ripartire quanto più velocemente possibile.

Gli attivisti spiegano in una nota che, a parer loro, in quel momento gli automobilisti in via Lomellina, strada cruciale per il traffico dell'area ovest di Milano, erano pochi ma che uno di loro avrebbe dato un calcio a una persona che prendeva parte all'azione e ne avrebbe sollevata un'altra dalle braccia e spostandola spostata dalla strada e spingendola dentro i cespugli. Reazioni condannabili ma comprensibili da parte di chi si trova un ulteriore rallentamento in città mentre sta effettuando il suo lavoro, così come gli insulti e le aggressioni verbali da parte di altri cittadini contro i partecipanti all'azione.