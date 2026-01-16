"Buche, l'errore è asfaltare in inverno"

Sos strade, buche in vista e pericolo masselli sollevati. Un'evidenza per chi arriva in città o vi ritorna dopo 25 anni. Cosa sta succedendo all'asfalto? Se gli ammortizzatori delle auto potessero parlare racconterebbero le loro sofferenze quotidiane, su e giù lungo le circonvallazioni (infatti i tassisti usano il navigatore per evitarli). I tombini ingannano, talvolta sono buche seminascoste, ma confondono anche le voragini nell'asfalto che si riempiono d'acqua quando piove perchè somigliano a finte pozzanghere.
Che dire del pavè, tanto caro ai milanesi quanto pericoloso? I masselli somigliano alle caselle del cruciverba, ogni tanto ne manca uno. Ma sistemarli non è un affare semplice. Il deputato Riccardo De Corato (FdI) è stato amministratore per 14 anni in tre giunte, due con il sindaco Albertini e una con Letizia Moratti. Si è occupato anche di Lavori pubblici. «Abbiamo rifatto 4mila km di strade, praticamente tutte - riferisce - con altri criteri però. Primo: il catrame va versato d'estate e non d'inverno. Tutte le pose di asfalto si facevano da giugno a settembre (e poi di notte per non intralciare la circolazione diurna). Le piogge favoriscono gli avvallamenti, dunque le buche». E poi? «Nel capitolato di appalto vanno inseriti i controlli - eseguiti dai tecnici comunali - e deve essere previsto un servizio apposito per la manutenzione, significa che quando si forma una buca deve essere subito richiusa». Meteo permettendo. «Certamente, è concesso aspettare la fine di una settimana di pioggia, non attendere mesi». Tuttavia sistemare i masselli del pavè è un lavoro più complicato. «Sì, ci sono i tempi della Sovrintendenza e i costi ingenti, anche noi lo abbiamo tolto da alcune zone, Cordusio e XXII Marzo, il passaggio del tram usura i masselli». Ci sono zone con il pavè eternamente sollevato, come la pericolosa piazza Missori, una trappola per motociclisti e ciclisti. Non lo si potrebbe riutilizzare per ricoprire le isole pedonali? Ad esempio in largo Cairoli, al posto del terriccio bianco che si solleva e che d'estate acceca.
«La piazza bianca non è opera nostra, ma in Cairoli ci sono i binari del tram e il pavè fa a pugni con i binari. Poi va detto che non è facile riposizionare un pavè, è un lavoro che richiede tempi lunghi e una manualità da artista. Vero che molti milanesi gli sono affezionati ma se i masselli non sono ben posizionati diventano pericolosi anche per chi cammina». C'è un altro problema che tormenta i cittadini. Le carreggiate si fanno sempre più strette, i marciapiedi si allargano come in Giambellino e in Buenos Aires o si creano piste ciclabili-trappola come quelle in via Giulio Romano: se passa un bus le auto stanno in coda e le ambulanze o i mezzi dei Vigili del Fuoco? «Non lo deve dire a me. Noi abbiamo allargato qualche marciapiede ma con buon senso e senza sacrificare la carreggiata. Ad esempio in corso Sempione, a porta Venezia e in Buenos Aires. Lo stesso si dica dei cordoli. Noi li disponevamo alti e stretti, questi in Buenos Aires sono soprattutto larghi, portano via spazio».È vero che facevate studiare le piste ciclabili dai vigili urbani? «Assolutamente sì. C'era un reparto apposta, la polizia municipale conosce il codice della strada, sono le persone più indicate». Grazie, è utile ricordare.