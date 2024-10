Adesso la Cucchi vuole portare il Tempo in tribunale per aver smascherato la toga anti Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

La sinistra e certa magistratura fanno quadrato: Ilaria Cucchi, senatrice di Avs, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia. L'oggetto, come prevedibile, è la pubblicazione sul giornale Il Tempo della mail di Marco Patarnello. Il magistrato che nel messaggio reso noto dal quotidiano ha scritto alcune riflessone riguardanti la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia. Nel testo, più esteso di questo, Patarnello scriveva: "Indubbiamente l’attacco alla giurisdizione non è mai stato così forte, forse neppure ai tempi di Berlusconi. In ogni caso oggi è un attacco molto più pericoloso e insidioso per molte ragioni. Innanzitutto perché Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte".

La premier ha ripubblicato via social parte del messaggio di Patarnello, e questo ha suscitato una vera e propria sollevazione da parte della minoranza parlamentare di sinistra. "Con l'esposto - ha fatto presente la senatrice Cucchi - chiedo alla Procura di Perugia di indagare per conoscere le modalità con cui il quotidiano Il Tempo è entrato in possesso della corrispondenza privata e sapere se il fatto è lecito o costituisce reato". Ma la Cucchi non si è limitato soltanto all'esposto: ha anche querelato il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, "per violazione dell'art. 616 del codice penale - chiosa la senatrice - che disciplina la violazione della corrispondenza".

La reazione del centrodestra è ferma e compatta. Il vicepremier e segretario della Lega è tra i primi a solidarizzare con il Tempo, che è "finito nel mirno della sinistra - dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - perchè ha fatto uno scoop che smaschera l'ennesima toga schierata contro il centrodestra". Salvini non ha dubbi: "Il magistrato Marco Patarnello andrebbe licenziato in tronco, perchè dimostra di non avere equidistanza e serenità". Il leader del Carroccio invita infine l'opposizione a rassegnarsi: "In Italia c'è libertà di stampa e diritto di cronaca", chiosa l'ex ministro dell'Interno. Per il senatore Marco Lisei, di Fratelli d'Italia, la "sinistra" ha lo scopo d'intimorire i "cronisti scomodi".

"Chi davvero mette a repentaglio il discorso pubblico è la sinistra - insiste Lisei - attraverso la demonizzazione del pensiero diverso e il facile ricorso ai tribunali". Lisei ha anche espresso solidarietà nei confronti del direttore Tommaso Cerno e di tutta la redazione de Il Tempo.