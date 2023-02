“Ce ne ricorderemo...”. Gli anarchici tornano a minacciare sul caso Cospito

Non si fermano le minacce degli anarchici alle istituzioni dello Stato. L'intervista di Pasquale Valitutti, noto esponente anarchico che, nonostante l'invalidità e l'età avanzata, continua a presenziare alle manifestazioni, anche a quelle più animate, non è l'unica della giornata. In questo clima incandescente che si va surriscaldando di giorno in giorno attraverso le azioni, spesso violente, degli anarchici che vogliono la libertà di Alfredo Cospito, è arrivata anche quella al procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone.

Stavolta, la minaccia al rappresentante delle istituzioni è arrivata tramite social network, attraverso i gruppi d'area dove gli anarchici e i simpatizzanti si tengono informati sugli eventi e le manifestazioni. Improbabile che da queste parti si possano incontrare i cosiddetti "pesci grossi", il più delle volte si tratta di elementi di seconda o terza linea che, però, rilanciano le azioni dei capostipiti e sono spinti all'emulazione. Stranamente, nessuno da quelle parti riporta le parole di Pasquale Valitutti, segno evidente che qualcosa si sta muovendo ma su altri, e più alti, livelli. Tuttavia, un gruppo anarchico d'area perugina non si è fatto scrupoli ad avanzare la velata minaccia a Raffaele Cantone, in relazione a quanto dichiarato dal procuratore durante un'audizione sul tema delle intercettazioni davanti alla commissione Giustizia del Senato.