"Gli spareremo addosso". Le minacce choc degli anarchici al governo

Da più parti, anche gli intellò, dicono che non esiste un rischio anarchico in Italia nel nome di Cospito. Negano che quanto sta accadendo sia un'escalation di violenza e vorrebbero che lo Stato cedesse al ricatto della violenza dei facinorosi. Eppure, gli stessi anarchici stanno dimostrando che il rischio esiste ed è concreto. Nella rivendicazione dell'attentato all'auto del primo consigliere dell'ambasciata italiana a Berlino si legge a chiare lettere: " Vogliamo che i dipendenti pubblici, i giudici, gli agenti di polizia, i politici e i diplomatici non abbiano una vita tranquilla, si sentano insicuri e non possano dormire sonni tranquilli ". E delinea azioni violente anche Pasquale Valitutti, anarchico militante da una vita, anche ora che è anziano e invalido, intervistato dall'Huffington Post, che prende le distanze dalle parole del suo intervistato.

" Io sono d’accordo con la rabbia di chi vede un fratello, un amico che sta morendo in sciopero della fame da 104 giorni. Si può essere esasperati e non poterne più. Si fa di tutto per cercare di difendere Alfredo, anche con il lancio delle molotov ", ha dichiarato Valitutti, secondo il quale anche i mafiosi andrebbero liberati dal 41-bis, in barba alla lotta fatta da Falcone e Borsellino. Una volontà espressa anche da Alfredo Cospito, per il quale Valitutti conferma l'impianto accusatorio della procura di Perugia: " Noi non permetteremo che Alfredo venga diviso o che venga ucciso dividendolo. Non è solo quello che ha fatto lo sciopero della fame, è quello che nei dieci anni di galera precedenti al 41-bis ha continuato a partecipare al dibattito politico anarchico attraverso scritti che mandava via posta ".

Pasquale Valitutti rivendica anche le azioni violente in nome di Cospito, attaccando con violenza il presidente del Consiglio: " Non si sta comportando come un premier, lei si è comportata come una fascistella che parla in un bar, lei non può permettersi di interferire in una decisione che è in mano alla magistratura. C'è un ricorso pendente presso la Corte di Cassazione e lei si è permessa di dire come dovrebbe rispondere la Corte di Cassazione. In Italia esiste la divisione dei poteri ". Quindi, Valitutti passa alla minaccia concreta nel caso in cui Cospito non venga liberato dal 41-bis: " non sopporteremo che Alfredo venga ucciso senza reagire. Sono estremamente chiaro su questo fatto. Queste persone che stanno assassinando Alfredo si sono messe nel mirino delle armi libertarie–rivoluzionarie ".