A Ceglie Messapica torna "La Piazza - Il bene comune", la kermesse politica di Affaritaliani.it. Nella cittadina in provincia di Brindisi, dal 26 al 28 agosto 2023, i principali esponenti della politica del nostro Paese discuteranno delle strategie e dei prossimi passi da compiere per il bene dell'Italia. Tra gli ospiti già annunciati sono previsti i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ma anche altri quattro esponenti de governo: Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Ma nella splendida cornice di Ceglie Messapica non ci saranno ovviamente solo esponenti della maggioranza ma anche dell'attuale opposizione, tra i quali Loredana Capone, vicepresidente del Pd; Marco Rizzo, presidente del Partito comunista; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci. In cartellone sono previsti anche gli interventi di Carlo Fidanza, eurodeputato per FdI; i senatori Licia Ronzulli, di Fratelli d'Italia; Francesco Boccia e Antonio Misiani del Partito democratico; Stefano Patuanelli, del Movimento 5 stelle.

A nove mesi dall'insediamento del governo di Giorgia Meloni, il primo guidato da una donna e il primo di centrodestra dopo oltre 10 anni, i presenti faranno il punto degli interventi effettuati e di quelli che sono in programma per il prossimo futuro. È stato un anno particolarmente difficile, funestato anche dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, la cui figura verrà analizzata a fondo durante i dibattiti come elemento di equilibrio dell'attuale maggioranza di governo. Si discuterà anche della manovra economica e della situazione del Paese, con i rischi e le prospettive per i prossimi mesi. Non mancherà lo spazio per parlare della guerra ancora in corso in Ucraina, che il prossimo febbraio segnerà il secondo anno dall'invasione russa.