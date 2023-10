La "supermedia" dei sondaggi: boom del centrodestra e flop Schlein

Fratelli d'Italia continua ad essere il primo partito italiano nei sondaggi politici, mantenendo una distanza di oltre nove punti percentuali rispetto al Pd, vale a dire la compagnie al momento più "solida" dell'opposizione: in lieve crescita, rispetto alle precedenti rilevazioni effettuate da Supermedia YouTrend/Agi, il Movimento Cinque Stelle, la Lega e Forza Italia. Un quadro che garantisce complessivamente ai partiti che sostengono il governo Meloni un buon margine di vantaggio rispetto al centrosinistra.

Nel dettaglio, il partito guidato dall'attuale presidente del Consiglio fa registrare un gradimento del 28,9%, con un incremento dello 0,2% rispetto alle rilevazioni Supermedia YouTrend/Agi effettuate due settimane fa (21 settembre 2023). Dopo Fratelli d'Italia si trova il Partito democratico, che permane al di sotto del 20%: il Pd conferma infatti il 19,7% che era stato segnalato nell'ultimo sondaggio.

Cresce anche il Movimento Cinque Stelle, che tocca il suo apice dal momento in cui Elly Schlein è stata scelta per ricoprire l'incarico di segretario del Partito democratico: i grillini toccano quota 16,7%, guadagnando un +0,2% rispetto alle rilevazioni di due settimane fa. La Lega resta la quarta forza politica in campo con il suo 9,3%: per il Carroccio un incremento dello 0,1% rispetto ai dati acquisiti lo scorso 21 settembre. In crescita anche Forza Italia, che con un +0,3% riesce nuovamente a varcare la soglia del 7%: il partito guidato da Antonio Tajani passa infatti dal 6,9% al 7,2% in due settimane.

Azione rimane il primo partito del nuovo centro: la compagine di Carlo Calenda cresce dello 0,1% e raggiunge quota 3,9% nei sondaggi di ottobre. Segue a ruota il gruppo Verdi/Sinistra, che mantiene la quota del 3,4% risultata anche nelle precedenti rilevazioni di gradimento. Una flessione più consistente invece, la subisce Italia Viva di Matteo Renzi: con un calo dello 0,4% il partito guidato dall'ex sindaco di Firenze raggiunge il 2,6% e mantiene uno strettissimo margine sui più diretti inseguitori, ovvero +Europa. Il partito di Magi e Pizzarotti guadagna lo 0,2% e sale fino al 2,5%.

In coda risultano Italexit di Gianluigi Paragone, al 2,0% (con una crescita dello 0,1% rispetto alle ultime rilevazioni), Unione Pololare, stabile all'1,4% e Noi Moderati, che perde lo 0,3% tornando al di sotto del punto percentuale (0,8%).

Complessivamente le forze di governo raggiungono quindi il 46,2%, con un + 0,2% rispetto ai precedenti sondaggi. Stessa crescita (+ 0,2%) del Centrosinistra, che raggiunge quota 25,6%. Seguono il Movimento Cinquestelle al 16,7% (+ 0,2%), il Terzo Polo al 6,5% (- 0,3%), Italexit 2,0% (+0,1%), Altri 3,0% (-0,4%).

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. I dati più recenti, comprendenti sondaggi realizzati tra il 21 settembre e il 2 ottobre, sono stati calcolati il giorno 3 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi presi in esame sono quelli realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione 3 ottobre), Ixè (3 ottobre), Piepoli (27 settembre), SWG (25 settembre e 2 ottobre) e Tecnè (23, 25 e 30 settembre).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.