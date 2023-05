Il centrodestra espugna Ancona

È una vittoria inedita quella del centrodestra ad Ancona con Daniele Silvetti che, con il 51,7% , batte la sfidante Ida Simonelli, fermatasi al 48,3%. Finora, infatti, il centrosinistra aveva sempre vinto e governato nel capoluogo di Regione delle Marche.

Al primo turno Daniele Silvietti aveva ottenuto il 45%, mentre Simonelli si era fermata al 41% dei consensi. Solo terzo il civico Francesco Rubini Filogna che si è fermato al 6%. Erano rimasti esclusi dal ballottaggio gli altri tre candidati espressione progressisti: il grillino Enrico Sparapani (3,6%), il verde Roberto Rubegni (1,7%) e il civico Marco Battino che aveva ottenuto un prezioso 2,2% che ha portato in dote al centrodestra dopo aver siglato l'apparentamento con Silvetti, Il nuovo sindaco di Ancona, 49 anni, è un veterano della politica anconetana che iniziato la sua carriera politiva dentro il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, ma poi nel 2014 ha aderito a Forza Italia. Dal 2021 è presidente del Parco del Conero e dal gennaio scorso anche coordinatore di Federparchi. Dopo esser stato consigliere comunale di Ancona dal 1997 al 2006, è stato anche consigliere regionale dal 2006 al 2015.