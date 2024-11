Chi è Michele de Pascale, nuovo presidente dell'Emilia Romagna

Ascolta ora 00:00 00:00

Michele de Pascale si appresta a diventare il primo millennial presidente di Regione dell'Emilia-Romagna grazie all'appoggio di un'ampia coalizione di centrosinistra che comprende sia il M5S sia i renziani di Italia Viva. L'attuale sindaco di Ravenna, 39 anni, originario del cesanate, se i primi dati del voto verranno confermati, sarà il successore di Stefano Bonaccini che si è dimesso anticipatamente per candidarsi alle Europee di giugno quando è stato eletto eurodeputato.

De Pascale, dipendente in aspettativa di una cooperativa, è sindaco di Ravenna dal 2016 ed è sposato con Laura Casadio, figlia dell’ex presidente della Provincia di Ravenna. Il suo impegno politico inizia dopo l'attentato alle Torri gemelle sfilando con le bandiere arcobaleno in mano in occasione delle proteste contro la guerra in Iraq. "Convinsi gli studenti del Righi di Cesena a mettere 60 bandiere della pace fuori dalle finestre del liceo. Una mattina andammo in piazza con i sindacati, mi diedero un microfono e feci il mio primo discorso in pubblico" , raccontò. Trascorre l'adolescenza facendo il bagnino a Milano Marittima, nel bagno che prende il nome di sua mamma Marilena perchè ad averlo fondato è suo nonno Paolo, ma poi inzia presto a far politica tra le fila della Sinistra Giovanile e nel 2004 prende la prima tessera dei Ds. Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di Medicina, ma non consegue la laurea e si dedica alla politica come consigliere comunale a Cervia. Nel gennaio 2011, a causa di un colpo di sonno, subisce un grave incidente mentre si trova in auto con la futura moglie che gli procura due fratture alla schiena, i polmoni collassati, un piede a rischio. "Sono stato 10 giorni in coma farmacologico e 10 intubato. L'ultimo intervento è del 2017, per 6 anni ho vissuto con dolori articolari fortissimi e ho capito quanto è importante la terapia del dolore. Mi sento un sopravvissuto e sono diventato una persona diversa", ha raccontato al settimanale Sette.