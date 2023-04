"Ci auguriamo di averlo sul palco a maggio". Tajani aspetta il Cav all'evento di Milano

Esattamente una settimana fa, Silvio Berlusconi faceva il suo ingresso all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare in conseguenza di una forma di leucemia cronica. A distanza di sette giorni, il Cavaliere mostra segni di miglioramento, come specificato anche nel comunicato diramato dall'ospedale San Raffaele nel giorno di Pasquetta. ll partito fa quadrato attorno al presidente e rimanda al mittente tutte le insinuazioni di successione, riconoscendo in Berlusconi l'unico leader. Intanto la famiglia e gli amici più stretti non mancano di fargli sentire il loro appoggio e vicinanza con visite quotidiane. Ieri, il figlio minore Luigi, al termine della visita ha voluto ripetere il benaugurate gesto a cui ha ormai abituato: un pollice all'insù all'indirizzo dei giornalisti accompagnato dalla rassicurazione: " Sta bene, sta bene ". Quesst'oggi un applauso dei deputati di centrodestra nell'Aula della Camera ha sottolineato l'augurio di pronto ristabilimento fatto da Paolo Emilio Russo nei confronti del Cavaliere.

" Seguo i bollettini sulla salute di Silvio Berlusconi. Gli auguro di rimettersi presto. È in terapia intensiva ed è un malato delicato ma spero possa riprendersi a tornare a tutte le sue attività ", così il ministro Orazio Schillaci, intervistato al Tg1. Anche oggi non sono previsti bollettini ufficiali sulle condizioni del leader di Forza Italia ma nel partito si registra un "cauto ottimismo". Antonio Tajani, dopo la riunione della presidenza del Ppe, ha ringraziato tramite i social " Manfred Weber, che in apertura della riunione ha espresso auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi ".

Il vicepremier e coordinatore nazionale di Forza Italia ha informato di aver " rassicurato la presidenza del Ppe sul miglioramento delle condizioni di salute del leader di Forza Italia ". Lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della polizia di Stato, ha dichiarato: " Il decorso procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco ".