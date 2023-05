"Amico prima che alleato". L'abbraccio di Salvini al Cav

Silvio Berlusconi è ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile a causa di un'infezione polmonare in conseguenza di una forma di leucemia cronica per la quale il Cavaliere è in cura da tempo. Dopo alcuni giorni di paura e un ricovero di 12 giorni in terapia intensiva, il presidente di Forza Italia sembra essere prossimo alle dimissioni. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e tra i medici serpeggia un cauto ottimismo. Nella giornata di oggi è atteso il settimo bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Lo Cicero, che lo hanno in cura fin dal ricovero. Intanto, in attesa di tornare a casa, l'ex premier ha ripreso a lavorare e in questi giorni sta preparando la convention di Milano del 5 e 6 maggio, alla quale dovrebbe prendere parte da remoto.

" Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano, ci sarà il suo messaggio alla convention. Io ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi, è lui la nostra guida, non ci sono altri aspiranti leader ", ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier del governo Meloni, intervenendo ad Agorà. L'impegno del Cavaliere per questa convention è massimo, come sottolineato anche dal numero due degli azzurri: " Mi auguro che possa lasciare il San Raffaele nei prossimi giorni. È pienamente impegnato con la testa, le idee, le proposte e ci incalza e ci riempie di idee e suggerimenti. Dal San Raffaele ci dà le giuste indicazioni per lavorare nella direzione di tagliare le tasse ai cittadini ".