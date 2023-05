"Ciao Calenda". Azione si dissolve anche a Rimini

Ha cambiato tre volte alleato, ha litigato con tutti e continua a sostenere di avere la verità in tasca. Nonostante i soliti pomposi proclami, non è un bel momento per Azione e per il suo leader Carlo Calenda. Sconfitto nettamente alle ultime politiche, il partito lanciato dall’ex titolare del Mise ha rotto con Italia Viva e nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerosi addii. Diversi politici nazionali e locali hanno salutato per passare dalla parte di Renzi: dalla deputata Naike Gruppioni alla consigliera regionale in Emilia-Romagna Giulia Pigoni, passando per il segretario fiorentino Franco Baccani. Ma non è finita qui: lunedì ha annunciato le sue dimissioni il direttivo di Rimini, in protesta contro la guida di Calenda.

Dopo le dimissioni di massa a Modena – città del braccio destro di Calenda, Matteo Richetti – anche la base di Rimini ha deciso di lasciare Azione al suo destino. “Abbiamo tirato la carretta per quelli che sono oggi ai vertici regionali e che, anche grazie a noi, oggi hanno un posto in Parlamento” , l’esordio in una lunga nota pubblicata su Instagram, seguito dalla serie di perplessità circa le modalità con cui viene gestito il partito. Nel mirino i parlamentari di Azione, rei di comportamenti irrispettosi e inaccettabili: “I parlamentari - che oggi guidano l'Emilia Romagna ed ai quali in passato abbiamo rivolto le nostre istanze senza mai ricevere risposte e, talvolta, subendo imposizioni - hanno sconfessato senza mezzi termini le tue indicazioni. Nel territorio riminese abbiamo lavorato assiduamente, il gruppo si é ben amalgamato e ridurre il tutto al numero di tessere, come qualcuno ci ha rimproverato, sarebbe davvero mortificante”.