Ciclo di incontri al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio: attualità e politica a confronto

Il mondo della politica in un ciclo di incontri organizzato al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Dall'8 luglio al 24 agosto, dalle 21:15, i membri del governo e i rappresentanti dell'opposizione si confronteranno sui temi più caldi dell'attualità, dalla riforma della giustizia al conflitto in Ucraina, fino ad arrivare all'applicazione del Pnrr.

I protagonisti

Tanti gli ospiti attesi. A partecipare agli appuntamenti il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro della Difesa Guido Crosetto e poi anche il presidente della Regione Emilia Romagna e presidente del Pd Stefano Bonaccini e il leader di Azione, Carlo Calenda. Non mancheranno neppure Vittorio Sgarbi e Beppe Cruciani.

Gli argomenti

Nel corso degli incontri saranno affrontati tanti temi. Si spazierà dall'economia alla cultura, dalla politica all'attualità. A condurre gli incontri sarà l'inviato de Il Giornale Stefano Zurlo. Sarà il giornalista a intervistare i vari ministri e i personaggi della politica che parteciperanno agli appuntamenti. La presenza dei rappresentanti dei partiti dell'opposizione permetterà anche di esaminare le dinamiche che stanno interessando il Partito democratico.

Ma non finisce qui. Oltre ai temi più attuali, saranno affrontati anche tanti retroscena, come le varie storie dei palazzi, gli intrighi, le alleanze e le rivalità. Ecco perché a salire sul palco saranno anche personalità del giornalismo quali Augusto Minzolini, Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Antonio Caprarica, Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Cruciani.

Non si mancherà di parlare anche di arte e di scienza. Fra gli ospiti attesi anche Gian Battista Canova, rettore allo Iulm, Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore, e Corrado Tinterri, senologo dell'Humanitas.

L'evento atteso

" Saranno confronti senza filtri, senza sconti, dialoghi aperti e diretti con i protagonisti della fase storica che stiamo vivendo. Saranno occasioni per parlare del presente e del futuro del Paese con chi lo governa, lo racconta e lo vive da imprenditore, artista e studioso ", ha dichiarato l'ideatore Stefano Zurlo, come riportato nella presentazione dell'evento.

" Faremo il tagliando al governo, ma terremo vivo anche il cinema, con due proiezioni d'autore, e faremo incursioni nella cronaca nera con Nuzzi e nel mondo inquieto della Royal family con Caprarica ", ha dichiarato Manila Alfano, autrice del libro Cent'anni da Principe (Forma ed.) e coautrice della rassegna.