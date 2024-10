Consegnati i centri in Albania: in pochi giorni l'arrivo dei primi migranti

Ascolta ora 00:00 00:00

Come aveva annuncito alcune settimane fa il governo, i centri per migranti in Albania sono terminati. A quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, il sito di Gjader è stato consegnato ieri per i collaudi, mentre l'hot spot di Schengjin era già pronto. I due centri saranno operativi già dalla prossima settimana, quando inizieranno ad arrivare anche i primi migranti. Tutti gli occhi dell'Europa sono puntati sul progetto italiano, da molti considerato come un modello valido da copiare per tutta l'Unione europea per provare a risolvere il problema dei migranti irregolari, di cui tutti i Paesi ormai si lamentano.

" Non c'è ancora una proposta concreta, ma è possibile guardare ad esempio all'accordo tra Albania e Italia. Quello di cui abbiamo bisogno ora è avere più dettagli, la scelta della sede è un aspetto ma ce ne sono altri ", ha dichiarato il ministro per le Migrazioni svedese, Johan Forssell, all'arrivo alla riunione del Consiglio Affari interni a Lussemburgo convocata proprio per discutere la proposta dei "return hubs", i centri di trasferimento dei migranti al di fuori dell'Ue. " È il momento di affrontare queste discussioni sulle soluzioni innovative in maniera più concreta, per capire se sono possibili da applicare o no ", ha aggiunto Forssell. Una posizione condivisa anche dal ministro dell'Interno Bruno Retailleau, che per arginare i flussi migratori " non esclude alcuna soluzione a priori ".

Retailleau ha poi aggiunto una cosa, replicando alle proposte di Italia e Ungheria: " Non dobbiamo escludere alcuna soluzione a priori, bisogna utilizzare tutte le soluzioni innovative ". Il ministro ha però chiarito che tale misura non può applicarsi ai " richiedenti asilo " in Francia, nel rispetto " dell'ordine costituzionale ".

Il progetto italiano in Albania, che si evolverà man mano che arriveranno i migranti e si effettueranno i possibili miglioramenti, potrebbe essere il punto di partenza per une comunitario, così come chiesto dai 15 Paesi Ue che hanno inviato una lettera alla Commissione chiedendo di valutare l'ipotesti e di formulare una proposta sulla linea del patto Italia-Albania.