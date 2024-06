“Conte ha quello che si merita”. Scatta la resa dei conti interna al M5S

Ascolta ora 00:00 00:00

Le elezioni europee per i Cinque stelle di Giuseppe Conte si trasformano nel peggior incubo politico degli ultimi dieci anni. Mentre FdI rimane saldamente al comando, i pentastellati non solo vengono "sbranati" dal Pd di Elly Schlein ma sono costretti a difendersi perfino da una rinvigorita Forza Italia e dalla Lega trainata dal generale Vannacci. Gli ultimi dati ci consegnano un Movimento a cavallo del 10% delle preferenze totali, il dato più basso dal 2013.

Una Caporetto politica senza precedenti per il M5S che non riesce a fermare una resa dei conti interna piuttosto aspra. Materializzati i primi exit poll, le critiche non tardano ad arrivare. “Adesso siamo soci di minoranza del Pd a tutti gli effetti” , scherza un pentastellato ripreso dal Corriere della Sera. Una battuta al veleno che non si allontana di molto dalla nuova immagine del centrosinistra nostrano. Riferendosi al Pd, alcuni stellati sbottano: “Così – dicono – ci azzanneranno”. Altri, attaccano direttamente l’ex avvocato del popolo: “Finalmente capiranno gli errori – sentenziano – e forse ci ascolteranno” .

E infatti un’apertura al dialogo e alla riflessione arriva dallo stesso Conte, nella sua conferenza stampa notturna. “Potevamo fare di meglio" , ammette il leader pentastellato. E aggiunge: "Faremo una riflessione interna sulle ragioni del risultato che non è quello che ci aspettavamo, ma assicuro che i nostri europarlamentari saranno assolutamente coerenti rispetto agli impegni annunciati in campagna elettorale ". Un mea culpa che è un preludio per un “dialogo sempre più intenso” con le altre forze di opposizione. Niente da fare. I cosiddetti malpancisti grillini sfruttano la débâcle del Movimento per azzannare politicamente Conte. Le scelte dettate dall’ex premier non hanno funzionato e i punti interrogativi cominciano a essere troppi. “Perché non candidare Fico, Taverna e Raggi” , si chiedono dal Movimento. “Conte ha avuto quello che si merita” , aggiungono con malizia altri.

È partita l’ennesima giostra di accuse che punta a scaricare il leader ma, come spesso accade, si dimentica delle mancanze politiche che hanno portato alla sconfitta. I dati ci consegnano un Movimento che, oltre a fare fatica al Nord – come ormai da tradizione - , viene abbandonato dagli stessi elettori del Sud, storicamente più vicini alle istanze targate cinque stelle. Il crollo avvenuto nel Mezzogiorno e nelle Isole è un campanello d’allarme che però viene abilmente nascosto.

“Fossi nel governo – sostiene ospite a Porta a Porta – una domanda me la farei”

L’astensionismo al Sud, sostiene la vicepresidente del Senato in quota 5stelle,, è colpa dell'esecutivo di centrodestra. E il paradosso è servito:. Un altro modo, l’ennesimo, per nascondere la polvere sotto il tappeto.