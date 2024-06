Europee, ecco tutti i risultati definitivi

Ascolta ora 00:00 00:00

I risultati che emergono dalle urne elettorali delle elezioni Europee, in alcuni casi, vanno ben oltre le aspettative per i partiti italiani. Chi ride più di tutti è Fratelli d'Italia, che trascinato da "Giorgia" ha conquistato il 28,8% delle preferenze, ben oltre quel 26% che che rapprensentava l'orizzonte alla vigilia, che significava confermare il risultato delle politiche di due anni fa. Sorride anche Il Partito democratico, che con la trazione di Elly Schlein guadagna qualche punto rispetto al 2022 e ottiene il 24% delle preferenze degli italiani. E sicuramente esultano anche dalle parti di Forza Italia, che rispetto alle elezioni del 2022 ha guadagnato terreno portandosi a ridosso del 10%, con un 9,7% di preferenze di tutto rispetto, che significa tallonare il Movimento 5 stelle che crolla al 9,9%. La Lega di Matteo Salvini ha ottenuto il 9,1% delle preferenze degli elettori.

Niente da fare per gli Stati uniti d'Europa e Azione, che non superano lo sbarramento e si arrendono rispettivamente al 3,7 e al 3,3 per cento. Chi, invece, può dirsi soddisfatto del risultato è l'Alleanza Verdi Sinistra, che con Ilaria Salis porta a casa il 6,63%, che va ben oltre le aspettative della vigilia. Resta fuori anche Michele Santoro, che non va oltre il 2,19%. La vittoria convincente e netta di Fratelli d'Italia è un segnale non indifferente nello scacchiere europeo, dove le leadership sono state pesantemente messe in discussione dal voto. Emmanuel Macron ha sciolto in men che non si dica il parlamento e convocato nuove elezioni dopo la debacle: nel Paese transalpino a trionfare è stata Marine Le Pen che ora pinta a prendersi la maggioranza dell'emiciclo nazionale. Si sposta a destra anche la Germania, che boccia senza appello Olad Scholz e premia la Cdu, partito centrista e vede una galoppata straordinaria del partito di estrema destra Afd.

" L'Italia si presenta al G7 con il governo più forte di tutti ", ha affermato Meloni in conferenza stampa stanotte

commentando il risultato parziale del voto, sottolineando come la leadership italiana, tra i grandi Paesi fondatori, sia l'unica che ha resistito alla prova del voto europeo, confermandosi e, addirittura, andando oltre l'obiettivo.