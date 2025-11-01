Cori fascisti a Parma, Crosetto: "Vanno presi a calci e mandati via"

"I cori fascisti di Parma si commentano da soli. Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Guido Crosetto, ministro della Difesa, parlando a Napoli a margine di un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Edmondo Cirielli, interviene sul caso che ha scosso il partito in questi giorni.

Crosetto, poi, ha parlato anche della riforma della giustizia che "cerca di ricostruire le condizioni perché la giustizia diventi giustizia con la G maiuscola, cioè capace di garantire tutti". Il ministro teme che la riforma venga strumentalizzata ma ha evidenziato anche che "il problema è far capire bene di cosa si sta parlando". Poi ha ricordato che in Spagna, Francia e Germania "sono sotto l'esecutivo", mentre "in Italia questo non avviene" e non cambia neanche con questa riforma. "L'unica cosa che si fa - ha spiegato Crosetto - è togliere alle correnti il Csm e non penso che dividere la magistratura giudicante da quella inquirente sia un problema visto che a oggi lo 0,5 per cento dei pubblici ministeri passa dall'altra parte, stiamo parlando di una cifra irrilevante". Il titolare della Difesa, infine, esclude che l'esito del referendum abbia ripercussione sul governo.

Crosetto, anche sulle Regionali in Campania, non ha dubbi:"Il governo si è impegnato mettendo un cavallo di razza e dando la Campania come contendibile e dunque dicendo che la Campania si può vincere e che il Governo e Fratelli d'Italia puntano sul miglior uomo che hanno in questa Regione".

E ancora: "Questa volta sono convinto che ci siano le condizioni non solo per ottenere un grandissimo risultato, ma per vincere la Campania, regione che avrebbe bisogno di una persona come Edmondo". Crosetto chiosa: "A Cirielli affiderei il destino dei miei figli, probabilmente non lo affiderei ad altri che concorrono con lui".