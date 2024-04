Un altro sindaco arrestato: ai domiciliari ad Avellino l'ex dem Gianluca Festa

Un altro sindaco è finito in manette. Si tratta di Gianluca Festa, primo cittadino dimissionario di Avellino, che questa mattina è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri su ordine della procura del capoluogo campano. Le accuse sono di associazione a delinquere per reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, falso, depistaggio, rivelazione di segreti, peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità. Nell'inchiesta sono coinvolti anche un architetto, fratello di un consigliere comunale, Fabio Guerriero, e una dirigente del Comune. Conosciuto sotto le insegne del Partito democratico è stato poi sostenuto dalle liste civiche.

Perquisizioni sono in corso anche negli uffici del vice sindaco, Laura Nargi, del consigliere Diego Guerriero, capogruppo Viva la Libertà, lista civica a sostegno di Festa, e fratello di Fabio e dei fratelli Canonico, presidente e commercialista della DelFes, squadra di basket serie B. Al centro delle indagini ci sarebbe proprio la società sportiva di pallacanestro, che sarebbe riconducibile a Festa, che nelle ricostruzioni degli inquirenti avrebbe ottenuto sponsorizzazioni da imprese che erano assegnatarie di appalti e affidamenti dal Comune di Avellino. Per questa ragione viene contestata a Festa l'associazione a delinquere.

La sua passione per il basket è molto nota ad Avellino ed è particolarmente noto nella comunità sportiva locale. È stato un giocatore di lungo corso nella locale formazione dello Scandone, dove è stato titolare fino al 1995. Fondato nel 1948, per 20 anni il club ha militato anche in serie A fino ad arrivare al fallimento: un lutto per una città come Avellino che ha sempre tenuto alla sua squadra. Eletto sindaco nel giugno 2019, si è dimesso il 25 marzo quando la procura di Avellino gli ha perquisito casa e ufficio. Pur di salvare la squadra, Festa versò 20mila euro dal suo conto corrente per garantire l'iscrizione di una squadra irpina al campionato di serie B.