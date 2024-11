La sorella del ministro Giuli all'attacco di Report: "Costretta a parlare di mio figlio malato"

Il ministro della Cultura e sua sorella, Alessandra Giuli

Report continua a scavare nel tentativo di innervosire il governo e di infilarsi nei corridoi per far emergere lo "scoop". Ma la ricerca spasmodica, ancora una volta, si ritorce contro il programma condotto da Sigfrido Ranucci. È stata annunciata, per la puntata in onda stasera, un'inchiesta che coinvolge Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura, impiegata come ufficio stampa della Camera. " Si può costringere una donna, una madre, una professionista che gode della stima dei suoi datori di lavoro a rivelare la verità dolente di una vita privata funestata dalla malattia d’un bambino di 7 anni irreversibilmente malato? ", è la domanda che la donna pone all'inizio della sua lettera aperta in risposta al trasmissione di Rai3.

La tesi che il programma cercherà di portare avanti nel corso del servizio è che Giuli, che svolge il ruolo di ufficio stampa della Camera dei Deputati con un compenso annuale di 120mila euro, lo trascurerebbe per occuparsi della comunicazione di Fratelli d'Italia. Querwsto perché, sostiene Report, è molto amica di Arianna Meloni, sorella del premier. " A differenza degli altri dipendenti dell'ufficio stampa, non partecipa ai turni del fine settimana ed è sollevata da tutta una serie di incombenze, come la rassegna stampa ", ha dichiarato una fonte anonima al giornalista di Report.

" Che cosa fa Antonella Giuli durante il fine settimana? Lavora forse per Fratelli d’Italia? Ho risposto in modo sincero e preciso a quella domanda: vivo il tempo liberato dal lavoro come meglio credo; e cioè, salvi rarissimi casi, con la mia famiglia ", prosegue Giuli, che mette in dubbio il fatto che Report possa mandare in onda questa sua risposta. " Questo dubbio, appunto, mi induce a rendere pubblica una verità che io e mio marito avremmo voluto proteggere nel più stretto e amorevole riserbo: i miei fine settimana, i miei pochi attimi di libertà strappata alla vita sociale giornaliera, ma soprattutto le mie notti e i miei tormentati pensieri sono dedicati al mio dovere di madre di due bimbi piccoli uno dei quali [...] affetto da una grave patologia curabile ma non guaribile, tale da rendere necessario il contributo della legge 104 art.3 comma 3 ", scrive nella lunga lettera.

all’alba sono dispensata dalla selezione della rassegna stampa cui si dedicano i miei generosissimi colleghi: devo preparare mio figlio e portarlo a scuola, dove è atteso da un’ammirevole maestra di sostegno

Ecco perché, prosegue, "".