"Così fanno le famiglie". Il regalo di Crosetto ai figli dei caduti: cosa riceveranno per Natale

Un pensiero costante rivolto ai militari italiani impegnati non solo nel nostro Paese, ma anche in varie operazioni nel mondo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, apparso insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in videocollegamento per fare gli auguri ai membri dell'Esercito, non ha risparmiato parole di gratitudine e riconoscimento nei confronti degli uomini e delle donne in divisa che difendono i valori italiani. " Siete il volto dell'Italia, l'espressione migliore dei nostri valori democratici di libertà e rispetto diritti internazionali ", ha dichiarato con orgoglio il ministro della Difesa.

I valori italiani

Guido Crosetto ha dunque approfittato del collegamento dalla sede del Comando operativo vertice interforze (Covi) per rendere omaggio ai militari italiani all'estero e a " tutto il personale che opera in ogni località lontana ma sempre con uguale passione umanità e motivazione ". " La Difesa è presidio di valori che non cambiano, è luogo di sicurezza, aiuto, solidità, fondamento della democrazia. La sua terzietà è ciò che consente alla democrazia di sentirsi sicura ", ha dichiarato il ministro. " Valori che ci aiutano nei momenti bui. Stiamo vivendo drammatici eventi in cui non ci può aiutare l'esperienza, ci muoviamo solo sulla base dei valori ", ha aggiunto.

Il ringraziamento al presidente Mattarella

Il ministro Crosetto ha poi voluto ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo ruolo di garante delle Forze armate. "Si può imparare a combattere e a comandare uomini ma la cosa più difficile da imparare sono i valori, che sono quelli che ci aiutano nei momenti bui" , ha affermato.

Il pensiero ai figli dei militari