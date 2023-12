"Crosetto non è lucido". Sallusti risponde al ministro

"Mi sembra che il ministro sia molto nervoso e quando uno è nervoso perde la lucidità" . Il direttore del Giornale Alessandro Sallusti rispedisce al mittente le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che questa mattina ha annunciato di voler querelare il nostro quotidiano. Non gli è piaciuto il titolo in apertura Inchiesta su Crosetto. Titolo che riassume perfettamente quanto accaduto ieri, e cioè il colloquio con il procuratore di Roma dopo le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera in tema di giustizia. "L'articolo che abbiamo pubblicato è perfetto - rimarca Sallusti - il titolo è una sintesi come tutti i titoli lo sono" . L'inchiesta è, infatti, sul tema sollevato da Crosetto e non su Crosetto. "E questo - taglia corto il direttore - credo che lo capisca anche uno stupido..." .

Riavvolgiamo il nastro per un secondo e ripartiamo dal principio. "L'unico problema (per il nostro governo, ndr) è l’opposizione giudiziaria" , aveva spiegato Crosetto lo scorso 26 novembre in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. "A me - aveva raccontato - raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'" . Era subito scoppiato un pandemonio. L'ira dell'Anm, le barricate delle toghe tout court, l'assalto delle opposizioni e infine, come era del tutto prevedibile, l'accertamento della procura di Roma. Perché era pressoché impossibile che la clamorosa denuncia del ministro della Difesa potesse cadere nel vuoto senza che nessuno andasse a fondo a capire se effettivamente una "corrente" della magistratura si sta muovendo per far cadere il governo Meloni. Ieri sera Crosetto è stato convocato dal procuratore capo Francesco Lo Voi che ha appunto voluto vederci chiaro sui suoi timori.

Il faccia a faccia è durato un'ora e mezza circa e il nostro quotidiano ne ha dato notizia raccontandone i contenuti e spiegando che Crosetto non è in alcun modo indagato ma che è stato sentito come persona informata sui fatti. Al ministro, però, non è andato giù. E così, questa mattina, ha annunciato querela. "Oggi quasi tutti i quotidiani danno dell'incontro una rappresentazione corretta - si legge nella nota - il Giornale, invece, inventa di sana pianta un titolo gravemente diffamatorio, totalmente falso costruito evidentemente con il solo intento di infangare" . A detta del ministro titolo e articolo rivelerebbero "la chiara volontà di mistificare la realtà e trasmettere un messaggio tanto diffamatorio quanto falso" dietro al quale, sempre a suo dire, ci sarebbero - addirittura - dei "mandanti" .