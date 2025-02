Cruciani distrugge la sinistra: "Esultano per la vittoria di un democristiano anti-migranti"

Ascolta ora 00:00 00:00

In un periodo avaro di soddisfazioni la sinistra si accontenta come può. È un po' questo il ragionamento di Giuseppe Cruciani sull'incredibile entusiasmo dei compagni nostrani per i risultati delle elezioni in Germania, dove ha vinto la Cdu di Merz mentre l'ultradestra dell'Afd ha toccato quota 20 per cento, raddoppiando i voti rispetto alla tornata precedente. Il giudizio del giornalista è tranchant: la sinistra s'è ridotta a esultare per il trionfo di un democristiano anti-migranti.

Nel corso del consueto appuntamento con "La Zanzara", in onda su Radio 24, Cruciani ha evidenziato: “Una volta a sinistra esultavano se a vincere nei Paesi stranieri era la sinistra stessa. Non vincevano mai in Italia ma andavano al governo lo stesso ed esultavano quando vinceva la sinistra in Francia e Gran Bretagna. Pensate a come si sono ridotti i sinistri: adesso esultano perché in Germania vince un signore democristiano che vuole cacciare a pedate nel sedere gli immigrati irregolari e invita Netanyahu in Germania fottendosene della Corte Penale Internazionale!". Il giornalista ha poi rincarato la dose: "Come vi siete ridotti per 'evitare il pericolo nazismo', ma vaffanculo, pensate a vincere le elezioni invece di fare i soliti governicchi dopo aver perso. Perchè la sinistra governerà lo stesso in Germania dopo aver perso, è incredibile!”.

Ma non è tutto. Cruciani ha infatti stigmatizzato anche l'atteggiamento della sinistra e dei suoi house organ nei confronti dell'Afd, ricordando che la leader Alice Weidel - bollata come "nazista" - sembrerebbe molto più progressista di tanti leader rossi: “Adesso signori miei è scattato il pericolo nazismo.

Da qualche ora a questa parte è scattato il pericolo nazismo! Un partito di estrema destra ha preso il doppio dei voti, anche se non lo faranno governare. Sapete da chi è guidato? Da una lesbica con due figli e sposata con una extracomunitaria e che ha lavorato per la Goldman Sachs. E sarebbe questa la nazista? Siete ridicoli!”.