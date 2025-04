Rita De Crescenzo: "Conte? Sono fresca di politica. Devo aggiornarmi"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Io, purtroppo non ne capisco di politica. Sono fresca fresca, mi devo aggiornarmi un poco e ci riuscirò ad aggiornarmi". La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, come ampiamente annunciato, si trova a Roma per partecipare alla manifestazione per la pace e contro il riarmo promossa dal Movimento 5 Stelle, ma davanti alle telecamere del TgLa7 ha preferito non esprimersi sulla figura di Giuseppe Conte.

Ancora non è chiaro se l'idea di mobilitare i suoi followers sia un'iniziativa personale della De Crescenzo come nel caso di Roccaraso oppure se la tiktoker, come ha lasciato intendere qualche giorno fa Maria Rosaria Boccia durante la trasmissione La Zanzara, sia stata contattata dagli organizzatori della manifestazione pentastellata per avere maggiori possibilità di riempire la piazza. Di certo c'è la volontà della nota influencer di entrare in politica. "Sì, sto pensando di fare qualcosina con l'aiuto di qualcuno che mi insegna perché io non so niente, con la dottoressa Maria Rosaria Boccia (famosa per il caso Sangiuliano) con cui stiamo facendo belle cose insieme", ha detto riferendosi al podcast "Pasta". Anche due giorni fa, al Corriere della Sera, la tiktoker aveva espresso la sua intenzione di fare politica: "Voglio andare al Senato, entrerò come sono entrate tante influencer, Cicciolina e Moana Pozzi". Oggi, però, spiega di esser "qui come mamma, donna e per lo stop alle armi" e smentisce qualsiasi "vicinanza particolare con il Movimento 5 Stelle", anche se le piacerebbe incontrare il presidente Conte. "Quante persone ho mobilitato? Non lo so, non ho mobilitato nulla, siamo tutti qui per dire stop alle armi", ha risposto De Crescenzo affermando di non aver "suscitato nessuna polemica", ma di aver "dato un messaggio di positività come sempre sui social, perché do il buon esempio".

L'influecer partenopea ha poi respinto qualsiasi legame con il Centro Nazionale Sportivo Libertas, presieduto da Andrea Pantano, simpatizzante di Conte: "Non faccio parte di nessuna associazione, per il momento sono libera ancora", ha detto negando inoltre di essere stata pagata per i post con cui ha invitato i suoi followers a partecipare alla manifestazione.