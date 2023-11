"Desistete". Il Mit scrive ai sindacati per scongiurare l'ennesimo sciopero

All'orizzonte si intravedono nuove tensioni tra governo e sindacati. Dopo i giorni infuocati dai continui botta e risposta tra Matteo Salvini e Maurizio Landini sullo sciopero del servizio di trasporto pubblico che alla fine è stato ridotto a sole quattro ore, ora arrivano altri segnali che potrebbero portare a un nuovo scontro con l'esecutivo. L'oggetto della discordia è lo sciopero di 24 ore proclamato dall'Unione sindacale di base a livello nazionale per la giornata di lunedì 27 novembre. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto già partire la lettera: in assenza di una soluzione positiva si procederà alla convocazione.

Da parte di Matteo Salvini è giunto un avvertimento chiarissimo: " Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos. Se applicano il buonsenso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare ".

Il Mit, guidato dal segretario della Lega, ha pertanto fatto recapitare la missiva rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno deciso di proclamare lo "stop" per l'intera giornata per l'inizio della prossima settimana. Nella lettera è contenuto l'invito a desistere: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso l'auspicio per una risposta positiva nelle prossime oltre, altrimenti - come prevede la procedura - a stretto giro scatterà la convocazione al ministero per avviare un tavolo di confronto.

Gli occhi sono puntati in particolar modo a Roma, che rischia di dover fare i conti con la paralisi di autobus e metro. La segreteria regionale dell'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato e l'organizzazione sindacale Orsa hanno aderito alla causa dell'Unione sindacale di base a livello nazionale; con le stesse modalità anche Sgb e Cub hanno sposato lo sciopero nazionale proclamato da Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti. Sarà interessata l'intera rete Atac, con possibili ritardi e disagi che potrebbero mettere il bastone tra le ruote agli spostamenti di lavoratori, studenti, pendolari e turisti.

La mossa del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti va dunque nella medesima direzione tracciata pochi giorni fa: non si può pensare di bloccare intere città. Ecco perché ai sindacati è stato rivolto l'appello a desistere. Il che è da inquadrare come il primo passo nell'ottica di un'eventuale precettazione: la legge 15 giugno 1990, n.146 prevede che - prima di ricorrere al provvedimento amministrativo con cui si può limitare lo sciopero - le parti devono essere invitate a desistere da comportamenti in grado di generare una situazione di pericolo. Da qui la mossa del Mit, che chiede un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile.