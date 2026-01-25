"Deve dimettersi", "Posso incontrare chi voglio". È scontro tra Calenda e Salvini

Il leader di Azione Carlo Calenda entra in aperta polemica con Matteo Salvini e lo invita a dimettersi dopo la foto con l'esponente di estrema destra Tommy Robinson. "Salvini, che per inciso rompe le scatole sulla legalità tutti i minuti, ha incontrato, in un ministero della Repubblica, Tommy Robinson, cocainomane e pluripregiudicato. Un ministro che fa una cosa del genere deve dimettersi", scrive su X Calenda.

Già alcune ore fa, il ministro era intervenuto sulle polemiche presenti su alcuni quotidiani. "Sulla libertà di parola e pensiero, noi siamo l'unico partito ad aver votato contro la legge bavaglio su cosa si può dire e cosa non si può dire, cosa risponde alla legge, chi può incontrare Salvini e chi non può incontrare. Ma potrò incontrare chi fico secco ho voglia da incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno, con rispetto?", aveva detto il segretario leghista a Rivisondoli, per la chiusura della manifestazione organizzata dalla Lega in Abruzzo.

Oggi Calenda ha partecipato all'evento di Forza Italia a Milano. "Io credo di aver spiegato nel mio discorso quali sono i paletti politici in modo molto chiaro e molto netto", ha sottolineato dopo il suo lungo intervento parlando delle possibilità di collaborazione con gli azzurri.

Nel suo discorso, l'ex ministro si è detto convinto che si sia arrivati alla fine del bipolarismo come lo conosciamo, e ha detto di non poter pensare di entrare in un partito dove ci siano Conte, Bonelli o Fratoianni ma nemmeno Vannacci e Salvini, aggiungendo di non poter stare "con chi riceve nazisti cocainomani al ministero".